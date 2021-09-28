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Ezber bozan bilimsel açıklama: Yataklarınızı toplamayın, havalandırın!

28.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluğumuzdan beri kalkar kalkmaz yataklarımızı toplamaya zorlanıyoruz. Bu durumu artık bir alışkanlık haline getirdik. Ancak Kingston Üniversitesi öyle bir araştırma yaptı ki, bu alışkanlığımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekecek! Kingston Üniversitesi'nin araştırmasına göre yataklar toplanmadan önce mutlaka havalandırılmalı. Peki neden?

Ezber bozan bilimsel açıklama: Yataklarınızı toplamayın, havalandırın!

Kingston Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre yorganlar mutlaka balkona asılıp havalandırılmalı. Eğer bu mümkün değilse yataklar kalkar kalkmaz toplanmamalı. Eğer balkonda havalandırma imkanı yoksa yataklar öğleden sonra toplanmalı. Şaşırtan bu araştırma merak uyandırıyor ve nedenini sorgulatıyor. Peki yataklarımızı havalandırmak neden bu kadar önemli?

YATAKLARIMIZ TOZ AKARLARIYLA DOLU!

Kingston Üniversitesi yaptığı uzun araştırmaların ardından yatakların toz akarlarıyla dolu olduğunu açıkladı. Sağlığımızı tehdit eden bu akarlar; astım ve alerjileri tetikleyecek alerjenlerin oluşmasına zemin hazırlıyor. Gözle göremediğimiz bu mikroskobik canlılar, insan derisinin döküntüleriyle besleniyor. Nemli ortamlarda gelişen toz akarları, gece uyurken sıcak ve terli olan bedenleri öncelikli hedef olarak belirler.

KALKAR KALKMAZ YATAĞINIZI TOPLAMAYIN

Sabahları kalkar kalkmaz yatağınızın üstünü örterseniz, 1.5 milyon toz akarı için sıcak ve nemli bir yuva hazırlamış olursunuz. Akarlar nemli ve sıcak ortamlarda çoğalır. Yataktaki nemin azaltılması için yataktaki havanın dışarı bırakılması gerekir. Bu yüzden kalkar kalkmaz yatağınızı toplamayın.

MUTLAKA AMA MUTLAKA YATAĞINIZI HAVALANDIRIN!

Akarlardan kurtulmanın en etkili yolu, yorgan ve çarşafları balkonda havalandırmak olur. Çünkü akarlar havaya ve güneşe maruz kalırlarsa kuruyup ölürler. Ancak her gün balkona çarşaf asmak uğraştırıcı gelebilir veya böyle bir imkanınız bulunmayabilir. Bu durumda yapmanız gereken şey, sabahları kalktığınızda yatağınızın üstünü açık bırakmak ve odanızı havalandırmak olur. Dağınıklığa tahammül edemeyenler de en azından yatağını öğleden sonraya kadar toplamamalı.

AKTARLARLA NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Alerji ve İmmünoloji Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre akarlardan hiçbir zaman tamamen kurtulamayız. Ancak aldığımız önlemlerle sayılarını oldukça azaltabiliriz.

  • Öncelikle evdeki nem oranı düşürün.

  • Oda sıcaklığını mümkün olduğunca düşük tutun.

  • Günde en az 1 saat pencerenizi açın.

  • Haftada 1-2 kez toz alın ve toz bezini sıcak suyla yıkayın.

  • Çarşaflarınızı yüksek sıcaklıkta yıkayın. Akarlar yüksek sıcaklığa dayanamaz.

  • Yüksek sıcaklıkta yıkanmayan kumaşları, bir torbaya koyarak 24 saat bekletebilir ve ardından yıkayabilirsiniz.
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