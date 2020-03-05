'Yatakta bana yetmiyorsun' dedi sonu kötü oldu!

2019 yılının Ağustos ayında gerçekleşen olay sonrasında Gareev, Ekaterina ile yüzleşmek üzere Moskova'nın güney batısında bulunan evine gittiğini söyledi.

"Yataktaki performansımı ve cinsel yaşantımızı sürekli aşağılıyordu" dediği Ekaterina'nın maddi olarak da kendisini yetersiz bulduğunu öne sürdü.

33 yaşındaki zanlı, 24 yaşındaki eski sevgilisinin ona hayatın her alanında mütemadiyen hakaret ettiğini ileri sürdü.

Nikulinsky Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Gareev'in maksimum güvenlikli bir cezaevinde müebbet hapis yatacağı bildirildi.

Maxim Gareev, eski sevgilisi Ekaterina'nın cansız bedeni evindeki bir bavulun içinde bulununca, sosyal medya fenomenini öldürdüğünü itiraf etti.

Instagram fenomeni ve model Ekaterina Karaglanova, yeni sevgilisiyle lüks bir tatile çıkmak üzere olduğunu öğrenen kıskanç eski sevgilisi tarafından canice öldürüldü.

Eski sevgilisinin, Instagram'da tanıştığı 52 yaşında zengin bir erkekle bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendiğini söyleyen adam, Ekaterina'nın bavullarını gördü.

Ekaterina'nın zengin sevgilisiyle lüks bir tatile çıkmak üzere olduğunu öğrenen Maxim Gareev, öfke krizine girdi.

25'inci doğum gününü kutlamak üzere Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek üzere hazırlık yapan Ekaterina ile Maxim arasında tartışma çıktı.

Gareev'in iddiasına göre, Ekaterina kendisinden yaşça büyük olan zengin adamla ilişkisini bitirmeyi reddediyordu.

Gareev, Ekaterina'nın kendisine ismi açıklanmayan yeni sevgilisinin hem maddi hem de cinsel anlamda daha tatmin edici olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Bu sözler üzerine öfkeden deliye döndüğünü söyleyen zanlı, bıçağı kaptığı gibi eski sevgilisini göğsünden bıçaklamaya başladığını ve sonra da boğazını kestiğini söyledi.

Eski sevgilisini bavulun içine koyan adam, olay yerinden kaçtı. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri,

Ekaterina'nın evinden elinde bavulla ayrıldığını gösterince yakalandı.

Polis ekipleri, Maxim'i Moskova yakınlarında Kotelniki kentinde, kiralık bir ev saklanırken ele geçirdi.



