Yatarak motosiklet kullandı, ölüme meydan okudu

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. Kendi canını hiçe sayan sürücüyü gören bir vatandaş, korku dolu anları saniye saniye kaydetti.





