Yatarak motosiklet kullandı, ölüme meydan okudu

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. Kendi canını hiçe sayan sürücüyü gören bir vatandaş, korku dolu anları saniye saniye kaydetti.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.