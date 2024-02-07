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  4. Yatarak motosiklet kullandı, ölüme meydan okudu

Yatarak motosiklet kullandı, ölüme meydan okudu

kadir.gunduz kadir.gunduz
07.02.2024 11:17 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir kişi, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. Kendi canını hiçe sayan sürücüyü gören bir vatandaş, korku dolu anları saniye saniye kaydetti.

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Bursa
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