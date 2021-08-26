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  4. Yatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlar

Yatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlar

26.08.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Kur'an kursunda yatılı eğitim gören 10 yaşındaki Y.K, üzerlerine kolonya döküp çakmakla oynadı. Tehlikenin farkında olmadan oyun oynamaya devam eden Y.K., kısa süre sonra yanarak yaralandı. Çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlar

Olay, Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan çocuklara pandemi nedeniyle kolonya verildi. Çocuklardan Y.K., C.S. ve M.Ö. kolanyaları birbirlerinin üzerine döktü. Daha sonra, C.S. ve M.Ö. çakmakla oynarken, Y.K.'nin yanmasına neden oldu. Yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi sürerken, iki arkadaşının da ifadeleri alındı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA BİLGİ VERİLDİ

Bursa Müftüluğü, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bilgi verildiğini açıkladı.

DHA

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Bursa
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