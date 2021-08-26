Yatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlar

Olay, Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan çocuklara pandemi nedeniyle kolonya verildi. Çocuklardan Y.K., C.S. ve M.Ö. kolanyaları birbirlerinin üzerine döktü. Daha sonra, C.S. ve M.Ö. çakmakla oynarken, Y.K.'nin yanmasına neden oldu. Yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi sürerken, iki arkadaşının da ifadeleri alındı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA BİLGİ VERİLDİ

Bursa Müftüluğü, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bilgi verildiğini açıkladı.

DHA

