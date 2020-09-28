İslam’ın şartlarından biri olan beş vakit namaz, Allah tarafından emredilen bir ibadettir. Beş vakit namazdan biri de yatsı namazıdır. Yatsı namazı, yatsı ezanının ardından kılınır. Kur’an’da, yatsı namazını kılan bir Müslümanın tüm kötülüklerden uzaklaşacağı belirtilir. Peygamberimiz, yatsı namazının önemini bir hadis-i şerifinde "Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir." şeklinde açıklıyor. Siz de; "Yatsı namazı kaç rekat?", "Yatsı namazı nasıl kılınır?" gibi sorulara cevap arıyorsanız sizin için derlediğimiz bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Yatsı Namazı Kaç Rekat?
Yatsı namazı rekatları; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat şeklindedir. Yatsı namazının ardından günün son namazı olan 3 rekat vitir vacip namazı kılınır.
Yatsı Namazı Kaçta Kılınır?
Yatsı namazının vakti, akşam namazı vaktinin geçmesinden itibaren imsak vaktine kadar devam eder. Yatsı namazı bu vakit içerisinde herhangi bir zamanda kılınabilir. Yatsı namazı saati, mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor.
Yatsı Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?
Bazı alimler yatsı namazının da bütün farz namazlarda olduğu gibi vaktinin ilk diliminde, yani olabildiğince erken kılınması gerektiğini söylemişlerdir. Bazı rivayetlere dayanarak yatsı namazının gecenin ilerleyen zaman diliminde kılınması gerektiğini söyleyenler de vardır.
Yatsı Namazı 12'den Sonra Kılınır Mı?
Evet, kılınır. Yatsı namazı için önerilen vakit, gecenin üçte biri veya yarısı geçinceye kadar devam eder. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:" Ümmetime zorluk vermesem yatsı namazını gecenin üçte birine veya yarısına kadar geciktirmelerini onlara emrederdim."
Yatsı Namazı En Son Ne Zaman Kılınır?
Yatsı namazı, "imsak" diye adlandırılan yani tan yerinin ağarmaya başladığı vakte kadar kılınabilir.
Yatsı Namazı Nasıl Kılınır?
Yatsı namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşur. Yatsı namazının 4 rekat farzı, öğle ve ikindi namazlarının farzıyla aynı kılınır. 3 rekat vitir vacip namazı da yatsı namazı sonrasında kılınır. Yatsı namazı kılınışı sırasıyla aşağıdaki şekildedir:
Yatsı Namazı Sünneti Nasıl Kılınır?
Yatsı namazı, 4 rekat ilk sünnetle başlar. Öncelikle “Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya” şeklinde niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır. Eller bağlanır ve namaza başlanır. Erkekler; göbek altında sağ elini sol elinin üzerine bağlar. Kadınlar ise göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyar.
1. Rekat
- İlk sünnetin birinci rekatına Sübhaneke duası okunarak başlanır . Ardından Euzü-Besmele çekilir ve Fatiha okunur. Herhangi bir namaz suresi okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek rükuya eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir ve dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır ve secdedeyken üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir. "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkılır, ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
- Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur, herhangi bir namaz suresi okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek rükuya eğilinir ve üç defa “Sübhanel Rabbiye’l-Azim” denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir ve dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve oturulur.
- Oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik okunur, "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3. Rekat
- Sübhaneke okunur. Euzü-Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur, namaz suresi okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek rükuya eğilinir, rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", doğrulurken ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır.
- "Allahü Ekber" dedikten sonra ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4. Rekat
- Besmele çekilir ve sonra Fatiha suresi okunur, herhangi bir namaz suresi okunur, "Allahü Ekber" diyerek rükuya eğilinir.
- Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir ve dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve ardından oturulur.
- Oturuşta Ettahiyyâtü Allahümme Salli ve Allahümme Barik, Rabbena duaları okunur.
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye her iki tarafa selam verilir ve böylece ilk sünnet tamamlanmış olur.
Yatsı Namazının Farzı Nasıl Kılınır?
Namaza başlamadan önce kamet getirilir ve “Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir, "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır, eller bağlanır ve namaza başlanır
1. Rekat
- İlk olarak Sübhaneke duası okunur ve Euzü-Besmele çekilir. Fatiha suresi okunduktan sonra bir namaz suresi okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek rükuya gidilir ve üst üste üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
- Rükudan kalkarken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, ardından "Rabbena Lekel Hamd" denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkılır.
2. Rekat
- En başta besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur, bir namaz suresi okunur ve "Allahü Ekber" diyerek rükuya gidilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir ve dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır ve oturulur.
- Oturuşta Ettahiyyâtü duası okunur, "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3. Rekat
- Besmele çekilir, Fatiha suresi okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek rükuya geçilir, rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir ve dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır, "Allahü Ekber" ile ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4. Rekat
- Öncelikle Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. "Allahü Ekber" diyerek rükuya geçilir, rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir ve dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır ve son oturuşa geçilir.
- Son oturuşta Ettahiyyâtü duası, Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları, Rabbena duası okunur ve son olarak "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diye selam verilir. Böylece namaz tamamlanır.
Yatsı Namazının Son Sünneti Nasıl Kılınır?
İlk olarak niyet edilir ve sonra "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır. Eller birbirine bağlanır ve namaza başlanır.
1. Rekat
- Önce Sübhaneke duası okunur ve Euzü-Besmele çekilir. Ardından Fatiha Suresi ve herhangi bir namaz suresi okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek rükuya geçilir ve üst üste üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", dik konuma gelince "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır ve sonra üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir. "Allahü Ekber" denir ve ayağa kalkılır.
2. Rekat
- İlk olarak Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve herhangi bir namaz suresi okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek rükuya geçilir, rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir ve dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir, son oturuşa geçilir.
- Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duası okunur.
- Son olarak "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
Yatsı Namazı Vitir Nasıl Kılınır?
İlk olarak niyet edilir , "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır ve namaza başlanır.
1. Rekat
- Öncelikle Sübhaneke duası okunur, Euzü-Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve herhangi bir namaz suresi okunur ve "Allahü Ekber" diyerek rükuya geçilir.
- Üst üste üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", dik durunca da "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir. "Allahü Ekber" dedikten sonra ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
- Önce Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Ardından bir namaz suresi okunur ve "Allahü Ekber" diyerek rükuya eğilinir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır ve oturulur.
- Oturuşta Ettahiyyâtü duası okunur ve "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3. Rekat
- Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Namaz suresi okunur ve "Allahu Ekber" diyerek tekrar tekbir alınır.
- Bunun ardından sırayla Kunut 1 ve Kunut 2 duaları okunur. "Allahü Ekber" diyerek rükuya geçilir ve rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa secde yapılır.
- Son oturuşta Ettahiyyâtü duası okunur. Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena duaları okunur. Selam verilerek namaz tamamlanmış olur.
- Namazdan sonra tesbihat yapılarak dua edilir.
Yatsı Namazında Hangi Dualar Okunur?
Yatsı namazı duaları, namaz sureleri ve namaz duaları olarak ikiye ayrılır. Yatsı namazında okunacak duaların birincisi Sübhaneke duasıdır. Namaz; Ettahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena dualarıyla bitirilir. Ayrıca her rekatta Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra Kuran'dan bir ayet veya zammı süre okunur. Yatsı namazı sureleri olarak Fil suresi, Kureyş suresi, Maun suresi, Kevser suresi, Kafirun suresi, Nasr suresi, Tebbet suresi, İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi okunabilir. Vitir namazı duaları arasında da bu dualardan farklı olarak Kunut 1 ve Kunut 2 duaları bulunur.
Yatsı Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?
Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı sonlandıktan sonra tesbihat yapılır. Tesbihat, isteğe bağlı olarak elle ya da tesbihle yapılabilir. Tesbihat yapılması sünnettir.
- "Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celalü vel ikram" denir.
- Sonrasında, "Ala Rasulina salavat" denir. Burada Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için salavat getirilir.
- Ayetel Kürsi okunur.
- 33 kez Sübhanallah, 33 kez Elhamdullillah ve 33 kez Allahu Ekber zikirleri çekilir.
- Namazlardan sonra 33 kez "Lailahe illallah" çekilmesinin de çok sevap olduğu bilinir.
- "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey in kadir" denir.
- "Allahummehşurna fi zumretis salihin" denir. Ardından "El Fatiha" diyerek Fatiha suresi okunur.
Seferi Yatsı Namazı Nasıl Kılınır?
Seferi olduğunuzda dört rekat farz namazlar ikişer rekât olarak kaza edilir. Aynı şekilde sefer hâli dışında kazaya kalan bir namaz, sefer sırasında kaza edilmek istendiğinde dört rekât olarak kılınır. Yatsı namazı kazası için; “Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım yatsı namazını kılmaya” veya “Niyet ettim Allah rızası için, üzerimde olan bir yatsı namazını kaza etmeye.” şeklinde niyet edilerek 4 rekat farz kılınır.
Rüyada Yatsı Namazı Kılmak Ne Anlama Gelir?
Rüyada yatsı namazı kılmak, kötü olayların sonlanacağına, hayırlı ve güzel iş sahibi olunacağına, rüya sahibinin düzgün davranışları sayesinde pek çok insan nezdinde saygı göreceği tabir edilir. Alınacak güzel haber ya da yapılacak iyi işlerle aileyi sevindirecek olan rüya sahibinin önünde çok güzel bir yolculuk olacağını işaret eder. Ayrıca rüyada yatsı namazı kılmak, bolluk, bereket anlamında da yorumlanır.
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