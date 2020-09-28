İslam’ın şartlarından biri olan beş vakit namaz, Allah tarafından emredilen bir ibadettir. Beş vakit namazdan biri de yatsı namazıdır. Yatsı namazı, yatsı ezanının ardından kılınır. Kur’an’da, yatsı namazını kılan bir Müslümanın tüm kötülüklerden uzaklaşacağı belirtilir. Peygamberimiz, yatsı namazının önemini bir hadis-i şerifinde "Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir." şeklinde açıklıyor. Siz de; "Yatsı namazı kaç rekat?", "Yatsı namazı nasıl kılınır?" gibi sorulara cevap arıyorsanız sizin için derlediğimiz bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yatsı Namazı Kaç Rekat?

Yatsı namazı rekatları; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat şeklindedir. Yatsı namazının ardından günün son namazı olan 3 rekat vitir vacip namazı kılınır.

Yatsı Namazı Kaçta Kılınır?

Yatsı namazının vakti, akşam namazı vaktinin geçmesinden itibaren imsak vaktine kadar devam eder. Yatsı namazı bu vakit içerisinde herhangi bir zamanda kılınabilir. Yatsı namazı saati, mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor.