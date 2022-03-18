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  4. Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekattır? 18 Mart 2022 Cuma yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekattır? 18 Mart 2022 Cuma yatsı ezanı kaçta okunuyor?

18.03.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatsı namazı en son kılınan namaz türüdür. Üç aylara girdiğimiz şu zaman diliminde vatandaşlar, namaz bilgilerini tazelemeye çalışıyor. İslamiyet'te sabah, öğle, ilkindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz farzdır. En son kılınan yatsı namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte yatsı namazına dair detaylar!

Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekattır? 18 Mart 2022 Cuma yatsı ezanı kaçta okunuyor?

İslam'da namazın yeri ayrıdır. Secde namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya verilen isimdir. Namazın farzlarındandır. Namazda Allah'a en yakın olunan anlardan biridir secde. Aynı zamanda işlenen günahlardan af dilenen ve dileklerin Allah katına ulaştığı yerdir. Yatsı namazı, günün son ve uzun süreli yapılan ibadetidir. Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar, yatsı namazının nasıl kılındığını araştırmaya başladı. Yatsı namazına dair merak edilenleri haberimizde işledik...

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır. Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için “Yatsı namazı kaç rekattır” sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazı toplam da 13 rekattır. 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 rekat vitir namazı ile yatsı namazı on üç rekat olarak kılınır.

YATSI NAMAZI 4 SÜNNET

  1. Rekat
    “Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz
    “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
    Sübhaneke'yi okuruz
    Euzü-besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  2. Rekat
    Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
    Besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

  3. Rekat
    Sübhaneke'yi okuruz
    Euzü-besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  4. Rekat
    Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
    Besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
    “Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

YATSI NAMAZI 4 FARZ

  1. Rekat
    “Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz
    “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
    Sübhaneke'yi okuruz
    Euzü-besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  2. Rekat
    Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
    Besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
    Oturarak Ettahiyyatu okuruz

  3. Rekat
    Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
    Besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  4. Rekat
    Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
    Besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
    “Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İKİ REKAT SON SÜNNET

  1. Rekat
    “Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz
    “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
    Sübhaneke'yi okuruz
    Euzü-besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  2. Rekat
    Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
    Besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
    “Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefilere göre üç rekatlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Hz. Muhammed (s.a.s.), “Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” buyurmuştur.

Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir. Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir.

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