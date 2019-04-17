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Yavaş ve Kesgin arasındaki dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatlık yaptığı dönemde hukuki danışmanlık hizmeti karşılığı Necmettin Kesgin ile arasındaki sahte imzalı olduğu öne sürülen senede ilişkin borç-alacak tespiti davasının görülmesine devam edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatlık yaptığı dönemde hukuki danışmanlık hizmeti karşılığı Necmettin Kesgin ile arasındaki sahte imzalı olduğu öne sürülen senede ilişkin borç-alacak tespiti davasının görülmesine devam edildi.

Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davaya Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, Yavaş'ın avukatları Abbas Ceren ve Sinem Canan Kızılkaya ile müdahil SAMAŞ vekili Salih Şanlıoğlu katıldı.

Taraf avukatlarının dava dosyasına sunduğu dilekçelerin okunmasının ardından söz alan Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, müvekkilinin Mansur Yavaş'a herhangi bir borcunun bulunmadığının tespit edilmesi talebiyle açtıkları davanın yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü belirterek, "Davalının Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunmuş olduğu istinaf dilekçesinde açıkça borçlu olan kişinin SAMAŞ şirketleri olduğu ikrar edilmiştir. İkrar kesin bir delildir. Buna rağmen bu dosyanın karara çıkarılmaması hukuka aykırılık oluşturmuş ve kesin delil olmasına rağmen dosya kasten karara çıkarılmamaktadır." dedi.

Mansur Yavaş'ın imza örneklerinin alınmasına ilişkin 6 müzekkerenin usulsüz bir şekilde UYAP sisteminden silindiğini öne süren Ilgaz, "Müzekkerelerin silinmesi ve davalının imza örneklerinin temin edilmesi talebinin dikkate alınmaması, dosyada mahkemenin tarafsızlığını kaybetmesi sonucunu doğurmuştur." diye konuştu.

UYAP kayıtlarının silindiğinden yeni haberdar olduklarını dile getiren Ilgaz, tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle Mahkeme Başkanı Zekiye Öztürk hakkında reddi hakim talebinde bulundu.

Yavaş'ın avukatı Abbas Ceren ise davacı tarafın taleplerine ilişkin beyanda bulunmak üzere süre istedi. Ilgaz'ın reddi hakim talebinin süresinde yapılmadığını ve yasal unsurları taşımadığını öne süren Ceren, reddi hakim talebinin kabul edilmemesini istedi.

Bu davadan ayrı olarak Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesine Kesgin aleyhine açtıkları resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık davasının istinaf aşamasında olduğunu kaydeden Abbas Ceren, "Taraflar arasında davaya konu olan senedin sahte olarak düzenlendiği ve verildiğine dair kararın kesinleşmesi halinde bu karar mahkemeniz açısından bağlayıcı nitelik taşıyacaktır. Bu kararın beklenmesini talep ediyoruz." dedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık davasının sonucunun bekletici sebep sayılmasına hükmetti ve ilgili mahkemeden davanın akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Davacı avukatı Özgür Ilgaz'ın reddi hakim talebini süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddeden heyet, duruşmayı 23 Ekim 2019'a bıraktı.

Öte yandan avukat Ilgaz, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davanın bir an önce sonuçlanmasını istediklerini belirterek, "Sahte imzalı olduğu öne sürülen senetle ilgili dava İcra Mahkemesinde kesinleştikten sonra, 6. Ticaret Mahkemesindeki bu dava borçlu olmadığınızın tespitine ilişkin bir davaydı. Bu davada da adlı tıp raporu lehimize geldi. Reddi hakim talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme duruşmamızı ekim ayına attı. Şu aşamada artık karara çıkarılması gereken dosyada mahkeme, karara çıkartmayıp dosyayı bekletiyor. Yüce Türk adaletine güveniyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş necmettin kesgin

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