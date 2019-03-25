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Yavaş'tan sanayi sitelerine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, başkentteki bazı oto sanayi sitelerini ziyaret etti

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, başkentteki bazı oto sanayi sitelerine ziyarette bulundu.

Yeni Başkent ve Şaşmaz oto sanayi sitelerini gezen Yavaş, esnafla çay içerek sohbet etti.

Yavaş, oto sanayi sitelerinin Ankara'nın önemli ticari merkezlerinden olduğunu ifade ederek, kentteki ekonomik durgunluğun buraları da etkilediğini söyledi.

Üreten ve istihdam eden işletmelere sonuna kadar destek olacaklarını ifade eden Yavaş, oto sanayi bölgelerindeki ticari hareketliliği yeniden sağlayacaklarını kaydetti.

Yavaş, esnafın kent merkezinde kalan oto tamirhanelerinin de sanayi sitelerine taşınması gerektiğini dile getirmesi üzerine, bu konuda gerekeni yapacaklarını belirtti.

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CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

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