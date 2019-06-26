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Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

Manisa’da biri yavru diğeri tüfekle vurulmuş olarak iki baykuş bulundu.

Manisa’da biri yavru diğeri tüfekle vurulmuş olarak iki baykuş bulundu. Yavru baykuşu yaklaşık 2 ay boyunca elle besleyen, etrafında kuş doktoru olarak tanınan Hamdi Öklü kuşun uçma ve avlanma kabiliyetini kazanmasıyla tekrar doğaya saldı. Yaralı baykuşun ise tedavisine İzmir’de bir veteriner kliniğinde devam ediliyor.
40 yıldan fazla bir süredir evini yaralı hayvanlara açan ve tedavilerini yaptıktan sonra doğaya salan Hamdi Öklü yaklaşık 2 aydır hayvanseverlerin desteğiyle beslediği yavru baykuşun uçma ve avlanma kabiliyetine kavuşması sonrası Spil Milli Parkında doğaya saldı. Çevresinde kuş doktoru olarak tanınan Hamdi Öklü, "İki tane baykuş elimize geldi biri yavruydu herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Onu elimizle besledik. İkinci baykuşumuz tüfekle vurulmuştu kanadı kırıktı. Onun profesyonel yardım ihtiyacı olduğu için İzmir’de Binnur Kavlak Hanımla irtibata geçtik. Onun aracılığıyla veteriner hekim Burak İşman arkadaşımıza teslim edildi. Onlar da herhangi bir ücret almadan kuşun bütün tedavilerini üstlendi. Kuş şuanda orada iyileşince onu da tekrar doğaya salacağız." dedi.
Baykuşların bakımında tüm mama ihtiyaçlarını Karaköy’de Pet Shop sahibi Enver Yavaş’ın üstlendiğini kaydeden Öklü, "Yaklaşık 2 aydır onların vermiş olduğu mamalarla yavru baykuşu besledik. Kendi uçma kabiliyetine, avlanma kabiliyetini kazandığı için de şuanda doğaya saldık. Bunun yanında elimizde ebabil kuşumuz da vardı. Ona da hemen hemen 2-2,5 aydır bakıyoruz. Onun da gücü kuvveti yerine geldiği için doğaya saldık. Şuanda elimizde bir tek serçe yavrularımız var. Onlar da uçabilecek kabiliyete geldikleri zaman doğaya bırakacağız." diye konuştu.
Evinden kuşların eksik olmadığını kaydeden Öklü, "Özellikle yavru zamanı 25-30 tane kuş oluyor. Serçe, Flör, Saka, ebabil, baykuş, bunlar yavru zamanı oldukça geliyor. Elle besleyebileceklerimizi besliyoruz. Klinikte tedavi edilmesi gereken kuşları da kliniklere gönderiyoruz." dedi.

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı

Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı
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