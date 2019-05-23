Yavru kedi, otomobil motorunda İstanbul'dan Antalya'ya geldi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bir otomobilin motorunda sıkışan yavru kedi, 2 saatlik uğraş sonunda kurtarıldı. Kedinin İstanbul'da aracın motoruna girdiği belirtilirken, kediyi kurtaran Ulaş Kaşıkçı, araç sahibinin durumu fark etmesine rağmen 700 kilometrelik yolu bu şekilde geldiğini iddia etti.

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İstanbul plakalı bir otomobilden kedi sesi duyanlar, aynı mahalledeki hayvansever Ulaş Kaşıkçı'dan yardım istedi. Aracın motor kısmında sıkışan yavru kedi, yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı. Yavru kedinin bir gün önce İstanbul'dan Antalya'ya gelen kişiye ait aracın motoruna girdiğini, araç sahibinin durumu fark etmesine rağmen yaklaşık 700 kilometre bu şekilde geldiği belirlendi.

Yavru kediyi kurtaran Ulaş Kaşıkçı, “Otomobilde gün boyu ağlamış. Akşam haberimiz oldu. Komşularımız yardım isteyince gittik. Yaklaşık 2 saat uğraştık ve motordan çıkardık. İstanbul'dan gelen aracın sahibi kedinin motorda olduğunu fark etmesine rağmen çıkarmak için uğraşmamış" dedi.

KEDİYE ‘İSTANBUL’ İSMİNİ VERDİLER

Veterinerde kontrolünü yaptırdıkları kediye 'İstanbul' adını verdiklerini anlatan Kaşıkçı, “Sahiplendirilmesi için çabalıyoruz. Ölümü yenip 700 kilometre yol gelmiş. Antalya'da ya da Türkiye'de bir yuva çıkar diye umuyoruz. Aşıları için henüz erken. Yuvası bulunana kadar klinikte misafir olacak. Özellikle kış ayları ve yavruların ortaya çıkmaya başladığı ilkbahar aylarında araç sahipleri biraz daha dikkatli olursa, sesi duyduktan sonra kilometrelerce araç kullanmazlarsa, itfaiye ya da kamu görevlilerinden yardım isterlerse çok mutlu oluruz" diye konuştu.

'SAĞLIĞI İYİ'

Yavru kedinin tedavisini yapan veteriner hekim Kübra Çokçevik ise kedinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Yavru kedinin yaklaşık 45 günlük olduğunu belirten Çokçevik, “Beslenmesi gayet iyi, genel sağlık durumunda da gaz hariç hiçbir şey yok. Sadece yol stresi ve üşütmeye bağlı gaz sıkıntısı vardı. Onu da hallettik. İç ve dış parazitleri yapıldı, normal aşıları için bekliyoruz" dedi.