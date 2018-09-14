Yavru kediye tecavüze 3 yıl hapis!

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Ç., tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile çok sayıda hayvansever de duruşmaya katıldı.

"HAYVAN CİDDİ ANLAMDA ÇOK FAZLA KORKMUŞTU"



Duruşmada "tanık" sıfatıyla dinlenen Tanju Anlaş veteriner hekim olduğunu olay günü 3 aylık yavru kedinin kendisine getirildiğini belirterek, "Kedinin makatının zorlandığını ve büyük bir açıklık olduğunu gördüm. Bir yabancı cisim sokulduğunu gözlemledim. Dokular zarar görmüştü. Hayvan ciddi anlamda çok fazla korkmuştu" dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY YAPTIYSAM ÖLMEYE DE RAZIYIM"



Söz alan avukatlar da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi Rafet Altınkaynak "Vicdanların rahatlaması, benzer durumlara emsal teşkil etmesi için sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim" dedi. Söz verilen sanık Bilal Ç. de olay günü alkollü olduğunu ve hiçbirşey hatırlamadığını belirterek, " Öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptıysam pişmanım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle birşey yaptıysam ölmeye de razıyım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.