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Yavru kediye, köpek annelik yapıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

Mersin'in Silifke ilçesinde French Buldog cinsi 6 yaşındaki dişi köpek, yavru kediye annelik yapıyor. Yolda aracı ile seyir halinde iken bulduğu yavru kediyi sahiplen 50 yaşındaki Tunç Şişek, evdeki köpeğiyle birlikte kediyi de büyütmeye başladı.

Yavru kediye, köpek annelik yapıyor!

Şimşek, ‘Şans’ ismini verdiği yavru kediyi evinde beslediği 6 yaşındaki Fransız French Buldog cinsi köpeğinin yanına bıraktı. Bir süre sonra köpek yavru kediyi sahiplenerek emzirmeye başladı. Hem emziren ve hem annelik yapan köpek yavru kediyi gezdirip, ağzı ile bazı zaman taşıyarak yattığı yere götürüp sahipleniyor.

Şimşek, gündüzleri iş yerinde akşamları da evinde köpek ve kedisine bakıyor.

Yolda bulduğu kediye bakacaklarını belirten Tunç Şimşek, “Bir gün aracımla seyir halinde iken yolda çaresiz yavru kediyi gördüm. Hemen durdum. Kediyi yoldan alıp eve geldim. İçimden kediyi bırakmak gelmedi. Evimde köpeğim de var. Önceleri nasıl geçinecek diye düşünürken, köpeğin kediye annelik yaptığına şahit oldum. Köpek yavru kediyi emziriyor ve annelik yapıyor. Beraber çok güzel vakit geçiriyorlar” dedi.

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İHA

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