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  4. Yavru kuşu avlayıp yedi! Dev kaplumbağa herkesi hayrete düşürdü

Yavru kuşu avlayıp yedi! Dev kaplumbağa herkesi hayrete düşürdü

25.08.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobur olduğu sanılan Seyşeller kaplumbağası yavru bir kuşu avlarken görüntülendi. ''İnanılmaz ve oldukça korkunç bir olay'' olarak tanımlanan bu anlar araştırmacıları da şaşkına çevirdi.

Daha önce katı bir otobur olduğu düşünülen bir tür olan Seyşeller dev kaplumbağası, 'korkunç ve şaşırtıcı' bir saldırıda bir yavru kuşu kovalayıp yerken görüntülendi. Bu, söz konusu kaplumbağa türünün yabani hayatta avlandığına dair ilk belge oldu. Daha önce doğada av peşinde koşan kaplumbağa türü görülmemişti.

''OLDUKÇA KORKUNÇ''

İngiltere'de ekolog olarak çalışanJustin Gerlach, ''Tamamen şaşırtıcı ve oldukça korkunç. Kaplumbağa kasıtlı olarak bu kuşu takip ediyor ve onu öldürüyor ve sonra yiyor. Yani evet, avlanıyor."

TOPLAMDA 7 DAKİKA SÜRDÜ

Kaplumbağanın yavaş yürüme hızında hareket ettiğini ve tüm avlanma ve yeme süresinin 7 dakika sürdüğü öğrenildi. Çalışmanın yazarlarından olan Fregate Adası Koruma Müdürü Anna Zora, olayın Temmuz 2020'de gerçekleştiğini belirtti.

Zora, kaplumbağayı farkettiğinde garip hareketlerinin dikkatini çektiğini ve bunun üzerine kaplumbağayı kameraya aldığını anlattı.

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Hakemli bilimsel dergi Current Biology'de yayımlanan araştırmaya göre Seyşeller dev kaplumbağası, "genellikle bütünüyle otçul olduğu varsayılan" Aldabrachelys gigantea türünün bir üyesi.

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN YÜZDE 11'İNİ YİYORLAR

Dev kaplumbağalar Galapagos ve Seyşeller adalarının en büyük otoburları konumunda. Bu canlılar adaların bitki örtüsünün yüzde 11'ini yiyor. Araştırmacılar, bu sıradışı avlanma davranışının, ağaçlara yuvalayan sumru kolonisinin Fregate adasına gelişinden ve yerleşik dev kaplumbağa popülasyonuyla etkileşime girmesinden kaynaklandığını söylüyor.

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