Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Adana'da yolda emzirdiği iki yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef olan köpeğin, kazanın ardından yaşadığı çaresizlik kameralara yansıdı.

Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde sokak köpeğinin iki yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Kamera kayıtlatında, yolda iki yavrusunu emzirdiği sırada caddeye dönüş yapan aracı fark eden anne köpeğin kaçması, o sırada yavrularının aracın altında kalması yer aldı.

Uzun süre yavrularının başında bekleyen köpeğin çaresizliği kameralara yansıdı.

Çevredekiler tarafından hayvanların kaldırılmasının ardından anne köpeğin inleyerek sokak sokak gezmesi mahalle sakinlerini hüzünlendirdi

- Anne köpeğin davranışı vatandaşları duygulandırdı

Mahalle sakinlerinden Okan Görgeç , güvenlik kamerası görüntülerinden araç sürücüsünün bölgedeki bir okulda görevli kadın öğretmen olduğunu belirlediklerini, kendisiyle yaptıkları görüşmede, kazanın ardından anne köpekten korktuğu için yavru köpekler için bir şey yapamadığını söylediğini aktardı.

Görgeç, gün boyunca mahalleli olarak anne köpeğin iniltilerine şahit olduklarını ve bu durumun kendilerini hüzünlendirdiğini dile getirerek "Çocuklarımız çok ağladı. Bizler de onların bu durumu karşısında ağladık. Köpeğin üç yavrusu vardı. İkisi öldü, diğeri de olaydan önce bir kişi tarafından sahiplenilmişti. Kimin aldığını bilmiyoruz. En azından o yavru köpeği bulabilirsek anne köpek o yavrusuyla avunur. Şimdi o köpeği bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.