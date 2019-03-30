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Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Adana'da yolda emzirdiği iki yavrusunu otomobilin çarpması sonucu kaybeden çaresizliği mahalle sakinlerini hüzünlendirdi - Okan Görgeç: - "Gün boyunca mahalleli olarak anne köpeğin iniltilerine şahit olduk. Bu durum bizleri hüzünlendirdi. Çocuklarımız çok ağladı. Bizler de onların bu durumu karşısında ağladık"

Adana'da yolda emzirdiği iki yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef olan köpeğin, kazanın ardından yaşadığı çaresizlik kameralara yansıdı.

Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde sokak köpeğinin iki yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Kamera kayıtlatında, yolda iki yavrusunu emzirdiği sırada caddeye dönüş yapan aracı fark eden anne köpeğin kaçması, o sırada yavrularının aracın altında kalması yer aldı.

Uzun süre yavrularının başında bekleyen köpeğin çaresizliği kameralara yansıdı.

Çevredekiler tarafından hayvanların kaldırılmasının ardından anne köpeğin inleyerek sokak sokak gezmesi mahalle sakinlerini hüzünlendirdi

- Anne köpeğin davranışı vatandaşları duygulandırdı

Mahalle sakinlerinden Okan Görgeç , güvenlik kamerası görüntülerinden araç sürücüsünün bölgedeki bir okulda görevli kadın öğretmen olduğunu belirlediklerini, kendisiyle yaptıkları görüşmede, kazanın ardından anne köpekten korktuğu için yavru köpekler için bir şey yapamadığını söylediğini aktardı.

Görgeç, gün boyunca mahalleli olarak anne köpeğin iniltilerine şahit olduklarını ve bu durumun kendilerini hüzünlendirdiğini dile getirerek "Çocuklarımız çok ağladı. Bizler de onların bu durumu karşısında ağladık. Köpeğin üç yavrusu vardı. İkisi öldü, diğeri de olaydan önce bir kişi tarafından sahiplenilmişti. Kimin aldığını bilmiyoruz. En azından o yavru köpeği bulabilirsek anne köpek o yavrusuyla avunur. Şimdi o köpeği bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Nezihe Görgeç, kızının yavru köpeklerle yakından ilgilendiğini aktararak "Çocuğum bu olay nedeniyle hiçbir şey yemedi ve içmedi. Hepimiz o yavru köpekleri sahiplenmiştik." dedi.

Çiftin kızı 12 yaşındaki Kübra Görgeç de gözyaşı içinde köpeklerin doğduğu ilk günü hatırladığını dile getirerek, "Onları çok sevmiştim. Onları besliyordum. Bu yüzden onları kaybedince çok üzüldüm." ifadesini kullandı.

Ümit Tanlak ise çok üzüldüklerini, anne köpeğin hüznünü tüm mahalle olarak hissettiklerini kaydetti.

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