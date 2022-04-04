Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e sahur vakti mesaj! "Rencide edici" dedi, yeni gelişmeyi duyurdu

Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'de geri plana çekilmesinin yankıları sürüyor. Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı'ndan çıkardığı Ağıralioğu, görevden alınmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Görevden alınış şeklini 'rencide edici' olarak değerlendiren Ağıralioğlu, " FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş." diye konuştu.

İYİ Parti'deki A Takımı değişikliğinin etkileri sürüyor. Partideki önemli isimlerden olan Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkanlık görevinden alındı. Yine Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları da Meral Akşener'e doğrudan bağlanarak Koray Aydın başka bir göreve kaydırıldı.

AĞIRALİOĞLU: RENCİDE EDİCİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Halk Tv'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada uyumlu bir isim olduğunu belirterek, "Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım." dedi.

"HİÇBİR GEREKÇE YOK, TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Sözlerini sürdüren Ağıralioğlu, "Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkanvekilliğimden alındığımı da, açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Bu hep böyle." ifadelerini kullandı.

"PKK, HDP, FETÖ ZİL TAKIP OYNUYOR"

Ağıralioğlu, 'Siyasi bir karardır' ifadesini kullandıktan sonra, karara kimin sevindiğine bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İYİ Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor."

AKŞENER'E SAHR VAKTİ MESAJ ATMIŞ

Öte yandan Ağıralioğlu'nun sahur vakti Akşener'e mesaj attığı öğrenildi. Kardeşlik ve yol arkadaşlığı vurgusu da yapan Ağıralioğlu'na Akşener olumlu yanıt geldi. İki isim bu hafta bir araya gelecek.

