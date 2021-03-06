Yavuz Bingöl kaç yaşında ve aslen nerelidir? Hayat hikâyesi nedir?

Müzik yeteneği genetik olan Yavuz Bingöl'ün annesi Kars - Sarıkamış'lı bir halk ozanıdır. 7 Ekim 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yavuz Bingöl, gençliğinde müziğe ara verip evin geçimine yardım edebilmek adına çeşitli işlerde çalışmıştır.
Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen Kars - Sarıkamışlı'dır. Ünlü sanatçının babası Sarıkamış'lı bir edebiyat öğretmeni olan Yılmaz Bingöl; annesi ise yine Sarıkamış'lı bir halk ozanı olan Şahsenem Bacı'dır.
Ozan ve Efsun adında 2 kardeşi olan Yavuz Bingöl, babasının işi sebebiyle öğrenim hayatı boyunca çeşitli illerde bulunmuştur. 1970 yılında Kars Digor'da başlayan öğrencilik hayatı daha sonra 1972 yılında Konya ile İstanbul'da ve 1974 yılında Ankara'da devam etmiştir.
Ortaokulu ikinci sınıfta bırakan Yavuz Bingöl daha sonra Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korno - Piyano bölümüne çok iyi bir derece ile başlamıştır.
1979 yılının sonlarına doğru konservatuvardan ayrılmış ve müziğe bir süre ara vererek İzmir'deki aile evine dönmüştür. Burada bir süre çeşitli işlerde çalışarak ailenin geçimine katkı sağlamıştır.
1979 yılında ara verdiği müziğe 1983 senesinde İzmir'de geri dönen Bingöl, 1984 yılında askere gitmiş ve 18 ay boyunca Erzurum ile Kars orduevlerinde müzik ile ilgili alanlarda çalışarak kendini geliştirmiştir.
Askerden döndükten sonra 1987 - 1989 yılları arasında İzmir Fuarı'na gelen sanatçılara bağlaması ile eşlik eden Yavuz Bingöl daha sonrasında müzisyen dostu Nihat Aydın ile Grup Umuda Ezgi'yi kurup 7 sene boyunca protest müzik yapmıştır.
1995 senesinde gruptan ayrılarak solo bir kariyere başlayan sanatçı "Sen Türkülerini Söyle" adlı ilk albümünü solo olarak yayınlamıştır.
Yavuz Bingöl, ses sanatçılığının yanında oyunculuğa da ilgi duymaktadır. 1998 senesinde "Cumhuriyet" ve 1999 yılında "Salkım Hanım'ın Taneleri" isimli filmlerde rol alarak beyaz perdeye adımını atmıştır.
Daha sonra 2008 yılında yönetmenliğini usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği "Üç Maymun" isimli filmde başrol oyunculuğu yaptı.
2015 senesinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı filmde Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve Selim Bayraktar ile beraber rol aldı.
Beyaz perdenin yanında dizilerde de yer alan Yavuz Bingöl, 2013 "Karagül" isimli dizide Ece Uslu, Mesut Akusta ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı.
Yavuz Bingöl, ilk evliliğini 1986 yılında yaptı ve bu evliliğinden Türkü Sinem Bingöl isminde bir kızı oldu.
Daha sonra 2 kere daha evlenen Yavuz Bingöl, son evliliğini ise 2014 yılında ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman ile yaptı. İkili evliliklerini 2016 yılında sonlandırdı.
Çok iyi bir bağlama sanatçısı olan Yavuz Bingöl'ün şarkıları yıllardır sevilerek dinlenmektedir.