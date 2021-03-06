Yavuz Bingöl kaç yaşında ve aslen nerelidir? Hayat hikâyesi nedir?

Müzik yeteneği genetik olan Yavuz Bingöl'ün annesi Kars - Sarıkamış'lı bir halk ozanıdır. 7 Ekim 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yavuz Bingöl, gençliğinde müziğe ara verip evin geçimine yardım edebilmek adına çeşitli işlerde çalışmıştır.

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen Kars - Sarıkamışlı'dır. Ünlü sanatçının babası Sarıkamış'lı bir edebiyat öğretmeni olan Yılmaz Bingöl; annesi ise yine Sarıkamış'lı bir halk ozanı olan Şahsenem Bacı'dır.

Ozan ve Efsun adında 2 kardeşi olan Yavuz Bingöl, babasının işi sebebiyle öğrenim hayatı boyunca çeşitli illerde bulunmuştur. 1970 yılında Kars Digor'da başlayan öğrencilik hayatı daha sonra 1972 yılında Konya ile İstanbul'da ve 1974 yılında Ankara'da devam etmiştir.

Ortaokulu ikinci sınıfta bırakan Yavuz Bingöl daha sonra Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korno - Piyano bölümüne çok iyi bir derece ile başlamıştır.

1979 yılının sonlarına doğru konservatuvardan ayrılmış ve müziğe bir süre ara vererek İzmir'deki aile evine dönmüştür. Burada bir süre çeşitli işlerde çalışarak ailenin geçimine katkı sağlamıştır.