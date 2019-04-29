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Yavuz Bingöl’ün villası icradan satılacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçılar Öykü Gürman ile Yavuz Bingöl’ün boşanması sonrası ödenmeyen boşanma tazminatı nedeniyle Bingöl’e ait villaya haciz konuldu.

Yavuz Bingöl’ün villası icradan satılacak

Ünlü sanatçılar Öykü Gürman ile Yavuz Bingöl’ün boşanması sonrası ödenmeyen boşanma tazminatı nedeniyle Bingöl’e ait villaya haciz konuldu. İcraburada.com sitesinden alınan bilgiye göre yapılan İcra işlemleri sonucu borçlu Yavuz Bingöl’ün 3 milyon 50 bin TL değerinde olan Ayvalık’taki villası Bingöl borcu ödemediği taktirde 1 milyon 525 bin TL’ye icradan satışa çıkacak.
Sanatçı Yavuz Bingöl boşandığı Eşi Öykü Gürman’a boşanma tazminatı olarak 200 bin TL vermeyi taahhüt etmiş ve bu vaat üzerine mahkeme kararı oluşmuştu. Fakat Öykü Gürman’ın avukatı Aydın Mollaoğlu vaat edilen boşanma tazminatı ödenmeyince İstanbul Anadolu 14. İcra Müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlattı.
Süreç nasıl işleyecek
Konunun uzmanlarından biri olan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, söz konusu icralık villanın durumunu değerlendirdi. Çakı, “Bilirkişi tarafından villanın kıymet takdiri yapılmış. Eğer Yavuz Bingöl dosyaya ödeme yapmaz ise 3 milyon 50 bin TL muhammen bedeli olan villası, icradan 1 milyon 525 bin TL ile satışa çakacaktır. Devlet bu konuda borçluya borcunu ödemesi için imkanlar sunuyor. İcra müdürü ihale tarihinde satıyorum sattım diyene kadar Yavuz Bingöl borcunu ödeyip ihaleyi düşürebilir ve satışı iptal edebilir.
Çakı, Yavuz Bingöl’ün bu borcu ödemediği takdirde icra satışının nasıl gerçekleşeceği ile ilgili bilgiler vererek, “Anadolu 14. İcra Müdürlüğü tarafından satış işlemleri tamamlanıp satış tarihi belirlenecek ve villa açık arttırma usulü ile satışa çıkacaktır. İcra müdürü ve tellal eşliğinde yapılacak olan ihaleye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabilecek. Satış sonrasında ise Bingöl’ün Öykü Gürman’a olan 200 bin TL borcu kapatılacak ve icra masrafları düşülüp geri kalan rakam Bingöl’e iade edilecektir” ifadelerini kullandı.
Caner Çakı, anlaşmazlık sonucu bu tarz sorunlar yaşanabildiğini de sözlerine ekleyerek “Yavuz Bingöl 200 bin TL tazminat ödemesi için 3 milyon TL değerinde villasını sattıracağını düşünmüyorum. İhale süreci tamamlanmadan ödemesini yapıp borcunu kapatacaktır diye düşünüyorum” dedi.
Bu yıl icradan satışa çıkan ürünler hakkında bilgiler de veren Caner Çakı, “Şuan aktif satışta olan emlak kategorisinde 3 bin 971 adet arsa, 3 bin 106 adet konut ve 792 iş yeri sistemimizde icradan satılık olarak gözükmekte, icralık araçlara baktığımızda ise bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda sadece bir firmaya ait 26 bin adet araç icralık olmuştu ve bu araçlardan dosyaları tamamlanan satışa çıkıyor” dedi.

Yavuz Bingöl’ün villası icradan satılacak

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