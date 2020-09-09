HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu yolu kullanan şaşırmadan edemiyor!

Bu yolu kullanan şaşırmadan edemiyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyenler şaşkınlık yaşıyor. Bariyer engeliyle karşılaşan vatandaşlar, bariyerin üzerinden atlayarak yoluna devam etmek durumunda kalıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda zaman zaman korkutan anlar yaşanıyor.

Bu yolu kullanan şaşırmadan edemiyor!

İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında bariyer yerleştirildi. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda karşıdan karşıya geçmek isteyenler bariyer engeliyle karşılaşıyor. Yolun karşına geçmek isteyenler ya bariyerlerin üzerinden atlıyor ya da yolun diğer yolla birleştiği noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Dakikalarca karşıya geçebilmek için bekleyen vatandaşlar yaya geçidinin geçiş noktasının bariyerlerle kapatılmasına tepki gösterdi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ve yaya geçidi havadan da görüntülendi.

"YAYA GEÇİDİ OLMASI BİR FAYDA SAĞLAMIYOR"

Yaya geçidini kullananları şaşkına çeviren bariyer

Yaya geçidini kullanmak için bariyerlerden atlamak zorunda kalan Furkan Günak, "Ben sanayide çalışıyorum. Burada bir bariyer var ve faydası yok. Yaya geçidi olması bir fayda sağlamıyor. Burada ulaşım engellenmiş. İstesek de geçemiyoruz. Umarım bu olayı yetkililer görür. Eskiden yoktu buradan geçiyorduk, bariyerler yeni yapıldı. Böyle olunca zorunlu olarak yol sonunu kullanıyoruz. Zaten kimse de durmuyor. Oradan geçerken de yolun ucuna çıkana kadar hiçbir şey görmüyoruz" diye konuştu.

Müjdat Kaya ise "Yanlış bir şey. Her sabah burası aşırı kalabalık oluyor. Atakent ve bu bölgede oturanlar her sabah bu alandan geçiyor. Yayanın her zaman üstünlüğü var ama yolu genelde vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

yaya-gecidini-kullananlari-saskina-ceviren-bariyer-_2334_dhaphoto2

"KOYUNLAR ÇİTTEN ATLAR YA BİZ DE O ŞEKİLDE ATLAYACAĞIZ"

İşe giderken ve işinden evine dönerken yaya geçidini kullandığını belirten Vedat Özdemir, "Bunu sabah yaptılar. Burası bizim her zaman kullandığımız güzergah. Şu an atlayacağız. Koyunlar çitten atlar ya biz de o şekilde atlayacağız. Mecburuz başka nereden geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"BURAYI TEK BİZ DEĞİL ÇOCUKLAR DA KULLANIYOR"

Yaya geçidini kullananları şaşkına çeviren bariyer

Kahraman Kalıntaş, "Şu an burası gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Biz buraya şu trafiğin içinde atladık. Bu gerçekten çok kötü bir görüntü. İşim bu bölgede ve sürekli kullanıyorum. Burayı tek biz değil çocuklar da kullanıyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacakBalığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
İlginizi Çekebilir
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak
Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak
Şaşırtan araştırmanın sonucu yayınlandı: Çabuk büyüyen ağaçlar erken ölüyor
Çarpıcı sonuç! Hızlı yaşayıp genç ölüyorlar
'Ölüm tepesi' pozu! Uçurum kenarında poz veren çift...
'Ölüm tepesi' pozu! Uçurum kenarında poz veren çift...
Esenyurt'ta tıka basa yolculuk! Minibüsten 12 kişi yerine 24 kişi çıktı
Minibüste tıka basa yolculuk! 'Zorla almıyoruz'
Dişler hakkındaki 5 şaşırtıcı gerçek
Şaşırtan gerçek! Meğer 20 yaş dişi...
Otobüs şoförü ile öğrencinin “Boş akbil” tartışması
Şoför ile öğrencinin 'akbil' tartışması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.