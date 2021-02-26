Yaya geçidinde durmadı, yayayı ezdi geçti

Kırklareli’nde ters yönden gelen midibüsün çarptığı anaokulu öğretmeni yaralandı. Çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi’nde Özgür D. idaresindeki 39 AKK 156 plakalı midibüs yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Nidem Sarsılmaz’a çarptı. Yaralanan Sarsılmaz 122 sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından yaralı öğretmen, Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.