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Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 19:46 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de kamyonetin yayalara çarparak bir iş yerine girmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde seyreden 34 YM 8628 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayalara çarptı. Ardından kaldırıma çıkan kamyonet, bir iş yerine girerek durabildi.

Kazada, kamyonetin altında sıkışan 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin altında sıkışan üç yaralı, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan bir kadın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından kamyonet çekiciyle kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Battalgazi Mahallesi Kaza sultanbeyli trafik kazası

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