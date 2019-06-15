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Yayalara çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

Yayalara çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunda, Edremit istikametine giden Mustafa Solak yönetimindeki 35 T 4091 plakalı otomobil, Öğretmenler Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Gaffar Özcan ve Aynur Bayraktar'a çarptı.

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi.

Kazada, Özcan ve Bayraktar, sürücü ile aynı araçtaki Dilek Solak, Cennet Çoban ve Semiha Şahin yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semiha Şahin ayakta tedavi edildi.

Gaffar Özcan, Aynur Bayraktar, Mustafa ve Dilek Solak ise ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesine nakledildi.

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Balıkesir Burhaniye Kaza yaralı

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