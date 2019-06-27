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Yayalara yol vermeyen sürücülere 126 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu kuralına uymayan sürücülere ceza kesildi - Yaklaşık 1,5 saat süren uygulamada 82 sürücüye 37 bin 125 lira cezai işlem uygulandı - İl genelinde, yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu kuralına uymayan sürücülere ise toplam 126 bin 273 lira ceza kesildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu kuralına uymayan sürücülere ceza uygulandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğunun getirilmesi nedeniyle kentteki bazı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Menteşe ilçesindeki denetimde, yayalara yol vermediği belirlenen 82 sürücüye, 37 bin 125 lira ceza kesildi. Ekipler, durarak yayalara yol veren sürücülere ise teşekkür etti.

Bazı sürücüler ise trafik ekiplerine itirazda bulunarak, yol verdiklerini ileri sürdü.

Yayalara geçiş önceliği tanıdığı için polis ekiplerinin teşekkür ettiği sürücüler ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Öte yandan, il genelinde, yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu kuralına uymayan sürücülere de toplam 126 bin 273 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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Menteşe Muğla

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