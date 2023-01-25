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  4. Yayaya çarpan TIR'ın peşini bırakmadı, kilometrelerce yolu kapıda asılı gitti

Yayaya çarpan TIR'ın peşini bırakmadı, kilometrelerce yolu kapıda asılı gitti

25.01.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bir kişi, yayaya çarpan tır şoförünün kaçmasını önlemek için tırın kapısına tırmandı. Tır şoförünün olay yerinden kaçtığı sırada tırın kapısında asılı olan adam kilometrelerce yol gitti.

Meksika’nın Puebla eyaletinde Orizaba ve Puebla şehirleri arasındaki karayolunda bir tır şoförü yoldan geçen yayaya çarptı. Kazaya aldırış etmeden olay yerinden kaçmaya çalışan tır şoförünü durdurmak isteyen bir kişi ise tırın kapısına tırmandı. Tır şoförü ise, kapıya tırmanan adama aldırış etmeden yoluna devam ederken, tırı durdurmaya çalışan adam kapıda asılı şekilde kilometrelerce yol gitti.

Kapıda asılı olan adamın hırsız olduğunu iddia eden tır şoförü, adamın tırı çalmaya çalıştığını öne sürerek, otoyol gişelerinde güvenlik güçlerine teslim etti. Ulusal Muhafızlar, olayın ardından hem tır şoförü hem de hırsız olduğu iddia edilen adamı sorguya çekti. Yapılan sorgulama sırasında yerel polisten de bilgi alan Ulusal Muhafızlar, tırın bir yayaya çarptığını ve olay yerinden kaçtığını öğrendi.

Ciddi bir yaralanması olmadığı tespit edilen yayanın, tır şoföründen şikayetçi olmaması nedeniyle şoför ve tırı durdurmaya çalışan adam serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Tır

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