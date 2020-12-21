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Yaygın bir rahatsızlık olan gingivit nedir? Gingivit neden olur?

21.12.2020 12:29 | Son Güncelleme:
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Yaygın bir rahatsızlık olan gingivit nedir? Gingivit neden olur?

Diş etlerinde meydana gelen rahatsızlık olan gingivit, genellikle diş eti dokusunda kızarıklık, ve şişmeye neden olur. Diş fırçalandığında ya da sert bir ısırıldığında kanamaya sebep olan gingivit nedir? İşte detaylar...

Dişleri çevreleyen diş etinde enflamasyon oluşmasıyla ortaya çıkan gingivit ağız sağlığını olumsuz etkiler. Günümüzde oldukça sık karşılaşılan bu rahatsızlık tedavi edilmediği sürece dişlerde ciddi hasarlara sebep olabilir.

Gingivit Nedir?

Gingivit, ağızda oluşan bakteri sebebiyle diş eti üzerinde enflamasyon ortaya çıkmasıdır. Diş eti ağız içinde bulunan en hassas bölgedir. Bazen bir şeyler tüketirken bir bardağın çarpması bile diş etlerine zarar verebilir. Ağız sağlığını tehlikeye atan bu rahatsızlık birçok kişinin aklına “Gingivit ne demek?” sorusunu getirir. Gingivit diş eti rahatsızlığı demektir. Diş eti hastalıkları içinde en hafif ve yaygın olanıdır. Ağız sağlığı ve temizliğine dikkat edilmemesiyle oluşan bakteriler sonucu halk arasında diş eti iltihaplanması olarak da bilinen gingivit ilk ortaya çıktığı süreçte ağrı yapmaz. Belirli tedbirlerin alınması ve uygun yöntemlerin uygulanması ile gingivitin ilerlemesi zamanla durdurulabilir ya da bir tedavi yöntemi ile tamamen yok edilebilir. Ancak tedavi edilmezse zamanla diş etleri üzerinde ciddi sorunlar oluşturabilir ve hasta dişlerini kaybedebilir.

Gingivitin Aşamaları

Gingivitin 3 farklı aşaması vardır;

1. İlk lezyon: Bu aşamada gingivit hafif ilerler. Diş fırçalama ya da bakım esnasında diş etinde kanamalar oluşmaya başlar. Kızarıklıklar henüz daha belirginleşmemiştir.
2. Erken lezyon: Gingivitin orta seviyesidir. Diş fırçalama esnasında kanamalar bu evrede artış gösterir. Bu aşamada diş etleri üzerindeki kızarıklık ve şişkinlik belirgin olur.
3. Yerleşmiş lezyon: Bu aşamada gingivit şiddeti artmıştır. Diş etleri üzerinde kendiliğinden kanamalar meydana gelir. Diş etinin dişe yapıştıran kısım etkilenir ve diş eti ile diş arasındaki boşluk genişler. Yani diş eti çekilmesi meydana gelir.

Gingivit Neden Olur?

Ağız içi temizliği düzenli bir şekilde yapılmadığında genellikle diş eti iltihaplanması ve bunun gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Dişler üzerinde kalan yemek artıkları dişlerden temizlenmediğinde diş eti plakları oluşur. Oluşan bu plaklar diş etlerinin zamanla iltihaplanmasına sebep olur. Bu sebeple bu rahatsızlıklar ile karşılaşmak istemeyenlerin kesinlikle ağız hijyenine gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

Gingivit Nasıl Anlaşılır?

Diş eti enflamasyonunun en belirgin özelliği diş eti çekilmesidir. Hassas olan diş eti, diş etinin kızarması ve şişmesi gibi belirtiler sonucunda anlaşılır. Bu sıkıntıdan kaynaklı olarak diş boyutu olduğundan daha uzun görünür. Diş eti hastalığı diş ve diş eti arasında plak ve yiyecek artıklarının oluşmasına yol açar. Bu da ağız kokusu ve yemek yerken ağızda kötü bir tat oluşmasına sebep olur.

Gingivit Belirtileri Nelerdir?

Diş eti iltihabı, ağız içinde kişide rahatsızlık yaratacak bazı semptomlara sahiptir. Bu rahatsızlığın evrelerine göre önlem alınmalıdır. Gingivit belirtileri ciddi problemlere dönüşmeden önce belirginlik gösterir. Bu belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Diş etlerinin kırmızı ve koyu kırmızı bir renk alması
  • Diş etlerinin hassaslaşması
  • Ağız kokusunun oluşması
  • Diş fırçalarken ya da bakım ürünleri kullanırken diş etlerinin kolaylıkla kanaması
  • Yemek yerken ağızda kötü bir tat oluşması

Gingivit Nasıl Önlenir?

Ağız bakımının iyi yapılması çok önemlidir. Bazı besinler sonucu gerekli temizlik yapılmadığında ağızda oluşan plak ve yemek artıkları ile tartar oluşumu olumsuz sonuçlar doğurur. Gingiviti engellemenin bazı yöntemleri vardır. Bu yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Dişler ve çene kemiğine uygun doğru beslenmek
  • Yemek sonrası oluşan plak ve yemek artıklarını temizlemek
  • Doğru diş fırçalama ve diş bakım ürünlerini kullanmak
  • Tütün ürünlerinden uzak durmak
  • Düzenli olarak diş muayenesi yaptırmak

Gingivitis Tedavisi

Gingivit diş etlerinin, şişmesine, kızarmasına ve hassaslaşmasına sebep olarak farklı zorluklara yol açar. Temas edildiğinde kanaması ve bunun yanı sıra çiğneme esnasında oluşan ağrı ya da herhangi bir ağız hareketinde ve yemek yerken meydana gelen sıkıntılar bu zorluklardan bazılarıdır. Peki gingivit nasıl geçer? Gingivit çoğu zaman kişilerde kendiliğinden iyileşerek herhangi bir tedavi gerektirmez. Yalnızca bu rahatsızlık için ağız hijyenine dikkat etmek gerekir. Ağızda ortalama iyi bir hijyen sağlamak için günde en az 2 kez diş fırçalamak, bir kez diş ipi kullanmak ve diş doktorundan senede bir ağız bakımı tedavisi almak gerekir. Fakat iltihabın ilerlemiş olması ile 4 - 5 günden uzun sürmesi durumunda mutlaka bir diş doktoruna başvurulması gerekir. Tedavi edilmeyen gingivit çok ciddi rahatsızlıklara yol açabilir hatta diş kaybına sebep olabilir. Bu sebeple gingivitis tedavisi konusunda dikkatli olmakta fayda vardır.

Gingivit İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Sigara kullanımı
  • Ağız hijyeni
  • Yaş ilerlemesi sebebiyle kontrol gerekmesi
  • Beslenme şekli
  • C vitamini takviyesi
  • Dental uygulamaların doğru kullanılması
  • Bağışıklık sistemini düşüren HIV, lösemi ve kanser gibi hastalıkların tedavileri
  • Genetik faktörler
  • İlaç ve doğum kontrol ilaçları
  • Yüksek tansiyon

Gingivitis Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Diş eti iltihabı tedavi edilmezse;

  • Diş kaybına neden olur.
  • Dişin altında bulunan dokunun ve çene kemiğinin tahrip olmasına sebep olur.
  • İltihabın ilerlemesi ve çene kemiğine kadar yayılmasına sebep olur.
  • Diş yüzeyindeki ya da altındaki bakterilerin diş eti dokusu ile kan dolaşımına sızarak bazı rahatsızlıklara neden olabilir.

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