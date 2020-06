Yaygın doğum kontrol ve seks efsaneleri

Seks Araştırmaları Dergisi'nde yapılan çalışmalar, seks yapmak için sekiz nedenden oluşan bir listede, bebek sahibi olmanın, çoğu insan için en az motive edici neden olduğunu gösteriyor.

Tarih boyunca, insanlar bebek sahibi olma zamanlarını kendileri belirlemek istemişlerdir. Bu yüzden de yüzlerce farklı türde yöntem ve ürün geliştirilip kullanılmıştır. Kontraseptifler geliştikçe, bunların kullanımlarıyla ilgili de birçok söylenti yayılmıştır.

Peki, siz bu doğum kontrol efsaneleri hakkında neler biliyorsunuz? Gerçek ile efsaneyi birbirinden ayırabilir misiniz?

1. Efsane: İlk seferinde hamile kalmazsın

Gebe kalma ihtimaliniz her zaman aynıdır: 20’de 1, ilk defa cinsel ilişkiye girseniz bile. Yumurtlama dönemi başladıktan menopoza girene kadar her an hamile kalmanız mümkündür.

İlk regliniz gerçekleşmeden önce de hamile kalabilirsiniz çünkü ovülasyon (yumurtlama), adet döneminizden yaklaşık 14 gün önce başlar. Bu nedenle “endişelenme bir şey olmaz, bu senin ilk ilişkindi” diyen kişilere kulak asmayın ve bir kadının hamile kalmak için çok genç ya da çok yaşlı olabileceğini düşünmeyin.