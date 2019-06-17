Yayla evinde yangın: 1 ölü

Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesi, Ovit Taşbaşı Yaylası’ndaki tek katlı evde çıkan yangında Yusuf Ekşi (80), hayatını kaybetti.

Bugün sabahın erken saatlerinde Ovit Taşbaşı Yaylası’nda Yusuf Ekşi’ye ait tek katlı evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi ardından yanan eve giren ekipler, Yusuf Ekşi'nin yanmış cesediyle karşılaştı. Yangın sırasında büyükbaş hayvanlarına yem vermek için ev dışında olan yaşlı adamın eşi Keziban Ekşi, büyük üzüntü yaşadı. Savcının incelemesinin ardından Yusuf Ekşi’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi. İkizdere ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yapılan ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de, bölgeye gelerek yayla sakinleri ile görüşüp yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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