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Yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

Yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Bayburt ve çevresinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşırken bazı yaylalarda vatandaşlar mahsur kaldı.

Bayburt ve Trabzon arasındaki Limonsuyu Yaylası'nda mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaştı.

Aralarında kadınlar ile yaylaya gezi amaçlı gelenlerin de olduğu 10 kişi kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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