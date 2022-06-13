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Yaz aylarında artıyor! Olmamak için yapmanız gereken…

13.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminde hava sıcaklıkları nedeniyle birçok sorun yaşanabiliyor. Yaşanan sorunlar arasında cilt problemleri üst sırada yer alıyor. Uzmanlar yazın artış gösteren cilt mantarlarına karşı uyarılarda bulunuyor. Cilt mantarlarından korunmak için yapmanız gereken çok basit yöntemler bulunuyor.

Yaz aylarında artıyor! Olmamak için yapmanız gereken…

Cilt mantarları sıklıkla yaşanan cilt problemlerinden. Birçok nedene bağlı olarak gelişen cilt mantarları yazın gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar nedeniyle daha fazla görülmeye başlıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, "Dış ortamı çok özledik ve açık havada çokça vakit geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak yaz aylarında artış gösteren cilt hastalıklarının başında güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri görülmektedir.” dedi.

CİLT PROBLEMLERİNDEN KORUNMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMADAN 15 DAKİKA ÖNCE GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

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“Güneş yanıklarından korunmak için bahar mevsiminden sonbahar mevsimine kadar, dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, dermatoloğun cilt yapınıza uygun tavsiye edeceği güneş koruyucular güneş gören bütün cilt bölgelerinize sürülmeli ve dış ortamlardayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir. Bunun yanında açık renkli kıyafetler, güneş gözlüğü takmalı ve güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarıda bulunulmamalıdır. Bilhassa çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları, en kötü huylu deri kanseri olan melanoma yakalanma riskini arttıran en önemli tetikleyici olduğunu unutmamak gerekiyor" dedi.

CİLTTEKİ NEMİN ARTMASI MANTARA YOL AÇIYOR

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Ortam ısısının artması sonucu ter bezlerinin salgılarında artış ve bunun sonucunda özellikle çocuklarda ve yine erişkinlerde de, özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgesi gibi bölgelerde yanma ve acıma hissi ile başlayan kızarıklık, tahriş ve sulu kabarcıklar şeklinde isilik oluştuğunu belirten Küçükçakır, "Bu bölgelerin nemli kalmasını engellemek, cilt yapınıza uygun vücut yıkama jelleri veya sabunları ile her gün duş almak ve banyo sonrası önerilen cilt yapınıza uygun nemlendirici kremi sürmek lazım. Pişiğin derecesine göre veya üzerinde gelişebilen ikincil enfeksiyonlar durumunda bazen medikal tedavi gerekebilmektedir. Ciltteki nemin artması sonucu deri ve tırnak mantar enfeksiyonlarında yaz aylarında artış oldukça göze çarpıcı olmaktadır. Öncelikle ayak parmak aralarında, kasık, koltuk altı, boyun bölgelerinde sıkça gözlenen kaşıntılı/ bazen de kaşıntısız kızarıklık, kahverengi, bazen beyaz renkte döküntüler şeklinde olmakta ve bazen de tırnaklarda kalınlaşma, sararma- kararma ve bozulmalara yol açabilir. Yine cildin kuru kalmasını sağlamak ve dermatoloğunuzun gerekli gördüğü topikal veya sistemik tedaviye acilen başlamak gerekir" şeklinde konuştu.

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