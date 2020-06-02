Yaz aylarında Covid-19 riskine karşı bu önlemlere dikkat!

Yaz mevsimi için yeni döneme uygun olan tedbirlerin önemini vurgulayan uzmanlara göre, iş yerlerinde ve evlerde kullanılan klimaların bakımının mutlaka yapılması gerekiyor. Vaka sayılarının azalmasının tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini kaydeden uzmanlar, ofise dönüş yapanlar için de maske, fiziksel mesafe ve temizlik hatırlatmasında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, yaz mevsimini salgın riskinden uzak şekilde geçirmek için tavsiyelerde bulundu.

KLİMALARIN YILLIK BAKIMI YAPILMALI

Havalar ısınmasıyla birlikte klima kullanımının gündeme geldiğini hatırlatan Dr. Songül Özer, burada yıllık bakımın önemine işaret ederek şunları söyledi:

“Yaz aylarında ısının ve nemin yüksek olduğunu dikkate alırsak klima kullanmamız kaçınılmaz. İş yerinde, evde ve arabada klima kullanıyoruz. Ancak klima kullanmanın enfeksiyon açısından bazı kuralları var. Bunlara uymak gerekiyor. Covid-19’un klima ile bulaştığına dair bir sonuç yok. Şimdiye kadar böyle bir vaka bulunmuyor. Ama tabii ki kış aylarından çıkıyoruz. Kışın klima kullanımı yaz ayları kadar yoğun değil. O nedenle bundan sonra olacak vaka olur mu bilemiyoruz. Ancak mantık olarak klima ile bulaşmadığını düşünüyoruz. Ama klima ile bulaşabilen başta Lejyonella olmak üzere birçok başka bakteri var. Özellikle uzun süre kullanılmamış klimaların ilk kullanımlarından önce mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor. Yani içerisinde yuvalanmış olan, yuvalanma ihtimali olan bakterilerin uzaklaştırılması gerekiyor. Evimizde veya iş yerimizdeki klimaların yıllık bakımlarını ihmal etmememiz gerekiyor. Burada split klimalardan bahsediyorum. Özellikle iş yerlerinde merkezi klimalarda; mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor.”