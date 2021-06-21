Yaz aylarında sahildeki buluşmalar için yanınıza almanız gereken ürünler

Yaz aylarında sahillerde, kumsallarda, plajlarda, pikniklerde yani yeşil ve mavinin olduğu her yerde bolca vakit geçireceğiz. Sahilde arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirin diye yanınıza almanız gereken ürünleri sizler için derledik. Yanınızdan ayırmayacağınız gözlükler Gözlükler, güneşli yaz günlerinin kurtarıcısıdır! Stilinize havalı bir dokunuş katarken güneşin zararlı etkisinden gözlerinizi korur. Size çok yakışacak güneş gözlükleriyle tanışın. Hawk Hw Unisex güneş gözlüğü, üst düzey tasarımıyla tarzınızı üst seviyelere taşıyor. Köşeli çerçevesi, renkli camı ile modern bir tasarıma sahip olan bu gözlük harika bir tamamlayıcı olacak. Fiyat: 199,99 TL Güneş gözlüğünde kareli çerçeve sevmeyenler için Hawk Hw 1758 03 Unisex güneş gözlüğünü tercih ediyor. Yuvarlak çerçevesi ve koyu renk camıyla cool olmak isteyenlerin tercih ettiği bir ürün. Fiyat: 370,50 TL Klasik tasarım güneş gözlüğü sevenlerin bir numaralı tercihi Ray Ban RB3025 güneş gözlüğü oluyor. Ayrıca, karizmatik bir görünüşe kim hayır diyebilir ki? Fiyat: 699 TL

Sahilde güneş kremi olmazsa olmaz! Güneş kremleri, cildinizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korurken, cildin zarar görmesini engeller. Sahilde geçireceğiniz bir gün için yanınıza almanız gereken ilk şeylerden biri de güneş kremidir. Sizler için en iyi güneş kremlerini derledik. Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu kremi, Provitamin B5 ile cildinizi canlandıracak bir ürün. İçinde bulunan E vitamini, cildinizi besler ve serbest radikallere karşı korur. Doğal Hidro-Fruktol ile cildinizin yumuşak kalmasını sağlar. Elli faktörlük Sebamed Sun Care güneş kremi ile deniz kenarında cildinize zarar gelmeden keyifli vakit geçirebilirsiniz. Fiyat: 75,82 TL Nivea Sun güneş kremi, 50 faktör etkisi ile ön plana çıkıyor. Ciltte koruma ve ferahlık etkisi bırakan Nivea güneş kremi, uygun fiyatı sayesinde herkesin alabileceği bir ürün. Nivea Sun Koruma & Ferahlık Serinleten Transparan Güneş Spreyi, hafif ve yağlı formülü sayesinde cilt tarafından hemen emilir ve cildinizin ferahlamasını sağlar. Fiyat: 81,50 TL Sahilde giyeceğiniz tiril tiril elbiseler Çiçekli, kısa, uzun ve sade birçok yaz elbisesi ile yaz aylarının sıcaklığını hafifletebilirsiniz. Yaz aylarında, sahilde giyebileceğiniz elbiseleri sizin için derledik.