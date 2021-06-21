Yaz aylarında sahildeki buluşmalar için yanınıza almanız gereken ürünler

Yaz aylarında sahillerde, kumsallarda, plajlarda, pikniklerde yani yeşil ve mavinin olduğu her yerde bolca vakit geçireceğiz. Sahilde arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirin diye yanınıza almanız gereken ürünleri sizler için derledik.
Gözlükler, güneşli yaz günlerinin kurtarıcısıdır! Stilinize havalı bir dokunuş katarken güneşin zararlı etkisinden gözlerinizi korur. Size çok yakışacak güneş gözlükleriyle tanışın.
Hawk Hw Unisex güneş gözlüğü, üst düzey tasarımıyla tarzınızı üst seviyelere taşıyor. Köşeli çerçevesi, renkli camı ile modern bir tasarıma sahip olan bu gözlük harika bir tamamlayıcı olacak.
Fiyat: 199,99 TL
Güneş gözlüğünde kareli çerçeve sevmeyenler için Hawk Hw 1758 03 Unisex güneş gözlüğünü tercih ediyor. Yuvarlak çerçevesi ve koyu renk camıyla cool olmak isteyenlerin tercih ettiği bir ürün.
Fiyat: 370,50 TL
Klasik tasarım güneş gözlüğü sevenlerin bir numaralı tercihi Ray Ban RB3025 güneş gözlüğü oluyor. Ayrıca, karizmatik bir görünüşe kim hayır diyebilir ki?
Fiyat: 699 TL
Güneş kremleri, cildinizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korurken, cildin zarar görmesini engeller. Sahilde geçireceğiniz bir gün için yanınıza almanız gereken ilk şeylerden biri de güneş kremidir. Sizler için en iyi güneş kremlerini derledik.
Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu kremi, Provitamin B5 ile cildinizi canlandıracak bir ürün. İçinde bulunan E vitamini, cildinizi besler ve serbest radikallere karşı korur. Doğal Hidro-Fruktol ile cildinizin yumuşak kalmasını sağlar. Elli faktörlük Sebamed Sun Care güneş kremi ile deniz kenarında cildinize zarar gelmeden keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Fiyat: 75,82 TL
Nivea Sun güneş kremi, 50 faktör etkisi ile ön plana çıkıyor. Ciltte koruma ve ferahlık etkisi bırakan Nivea güneş kremi, uygun fiyatı sayesinde herkesin alabileceği bir ürün. Nivea Sun Koruma & Ferahlık Serinleten Transparan Güneş Spreyi, hafif ve yağlı formülü sayesinde cilt tarafından hemen emilir ve cildinizin ferahlamasını sağlar.
Fiyat: 81,50 TL
Çiçekli, kısa, uzun ve sade birçok yaz elbisesi ile yaz aylarının sıcaklığını hafifletebilirsiniz. Yaz aylarında, sahilde giyebileceğiniz elbiseleri sizin için derledik.
Çiçekli deseni ve askılı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yosemite Boho ipli elbise, yaz aylarında giyilebilecek en güzel elbiselerden. Sahilde, plajda, çarşıda gezerken giyebileceğiniz bu elbise ile hem çok rahat hem de çok şık olacaksınız.
Fiyat: 253,75 TL
Ayçiçeğini sevenlerin çok beğeneceği bir elbise! Yosemite markasına ait elbise, askılı, uzun ve çiçekli oluşuyla tam olarak sahilde giyilebilecek bir elbise. Tabiri caizse, ‘’tiril tiril’’ bir yapısının olduğunu söylemek mümkün. Düğme tasarımı, kumaşı ve tasarımı şıklığınızı üst seviyelere taşıyor. Ayçiçek desenli elbiseyle yazın en şık kadını siz olabilirsiniz!
Fiyat: 159,09 TL
Yüksek kalitede satenden üretilen bu seksi elbiseye bayılacaksınız! Tasarım harikası detayları, beyaz rengin şıklığı ile buluşuyor. Yaz aylarını yansıtan tasarımı, iddialı sırt, göğüs ve bel dekoltesi nedeniyle, insanlar bakışlarını sizin üzerinizden alamayacak. Sahilde düzenlenen partilere ve eğlencelere bu elbise ile katılabilir, şıklığınız ile göz kamaştırabilirsiniz! Yaz aylarının en çok beğenilen parçasına buradan ulaşabilir ve yazın en seksi kadını siz olabilirsiniz!
Fiyat: 189,91 TL
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