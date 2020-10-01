Yaz aylarında turizm gelirinde en az 11,1 milyar dolar kayıp yaşandı

Türkiye'de turizm sektörü yaz sezonunda koronavirüs nedeniyle günde en az 120 milyon dolar kaybetti. Koronavirüs salgını ve ülkelerin getirdiği seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizmde yaz sezonu büyük bir darbe aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81,5 geriledi. Geçen yıl yaz aylarında Türkiye'yi ziyaret eden 20 milyonu aşkın turist, kişi başı ortalama 666 dolar harcama yapmıştı. Bu yıl ise Haziran-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen turist sayısı 3,7 milyona geriledi. 2019 yılındaki ortalama harcama miktarı baz alınarak 2020 geliri için bir hesaplama yapılırsa yaz aylarında turizm gelirinde 11,1 milyar dolarlık bir kayıp olduğu görülüyor. Bu da üç aylık dönem boyunca sektörün her gün en az 120 milyon dolar kaybettiğini gösteriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok turizm işletmecisinin kampanyalarla fiyat düşürdüğü de göz önüne alınırsa toplam gelir kaybının daha da yüksek olması olası.

"Birçok otel mali sıkıntıya girdi" Kültür ve Turizm Bakanlığı kuruluşu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, geçen yıl 40 milyar dolar olan turizm gelirinin bu yıl en iyi ihtimalle 13-15 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini söylüyor. BBC Türkçe'ye konuşan Akman, Türkiye'nin diğer turizm ülkelerine nazaran daha iyi bir performans sergilediğini ifade ediyor: "Pandemi süreci her ülkeyi hazırlıksız yakaladığı gibi ekonomik olarak da kötü etkiledi. Biz de Türkiye olarak bu süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilendik. Ama Bilim kurulu ve burada aldığımız turizmle ilgili hızlı kararlar ve tedbirlerle özellikle de bu süreçte oluşturduğumuz güvenli sertifikasyon belgesiyle rakiplerimiz olan diğer turizm ülkelerine göre daha başarılı bir grafik çizdik. "Tabii ki bu önlemler bizi ekonomik olarak tam anlamıyla rahatlatmadı ama yaramıza merhem oldu. Ekonominin kötü olduğu bu dönemde birçok otel mali sıkıntıya girdi. Devletin vermiş olduğu Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli uzun dönemli krediler nispeten birçok otelimizi rahatlattı ama bir kısım otellerimizi de iflastan kurtarmaya yetmedi."

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Yabancı ziyaretçi ilk sekiz ayda yüzde 73 azaldı Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye bu yıl ilk sekiz ayda yurt dışı ikamet eden vatandaşlarla birlikte toplam 9 milyon 271 bin 660 yabancı ziyaretçi geldi. Bakanlık yazılı açıklamasında, "koronavirüs salgınında en çok etkilen sektörlerin başında turizm sektörünün geldiğini" kaydediyor ve bu yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 8 ayda yurt dışından yapılan ziyaretlerde yüzde 73.94 azalma yaşandığını belirtiyor. Ağustos 2020 dönemi yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre bu yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi 789 bin 602 ziyaretçi ile Almanya'dan geldi. 772 bin 686 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu ikinci, 532 bin 417 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Ukrayna ve İngiltere takip etti. Yurt dışından gelen ziyaretçiler ağustos ayında en çok Antalya'yı tercih etti. "Bu yıl önceliğimiz işletmelerimizi yeniden açabilmekti" Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, bu yılın turizm verilerinin önceki yıllarla kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyor. Yağcı'ya göre bu yıl turizm sektörünün öncelikli hedefi, kapanan işletmelerin yeniden açılıp bir biçimde ticari faaliyetlerine devam etmesiydi: