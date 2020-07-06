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Yaz aylarının en sağlıklısı! Öyle faydaları var ki...

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.07.2020 16:06 | Son Güncelleme

Yaz aylarında harareti gidermek için buzdolabından ayrılmayan geleneksel içecek ayranın mucizevi faydaları olduğunu söyleyen uzmanlar, ayran tüketmenin yararlarından bahsetti.

Yaz aylarının en sağlıklısı! Öyle faydaları var ki...

Ayran, mutfağında büyük bir lezzet zenginliği barındıran ülkemizin her bölgesinde yaygın olarak tüketilen içeceklerin başında geliyor. Yılın tüm zamanlarında keyifle içilen ayranın tadı, özellikle yaz aylarında bir başka oluyor. Uzmanların sıcak yaz günlerinde bolca tüketilmesini önerdiği ayranın ferahlık vermekle birlikte, sağlık açısından son derece yararlı özellikleri bulunuyor.

YAZ GÜNLERİNDE TÜKETİLEBİLECEK EN İDEAL İÇECEK

Sıcak yaz günlerinde terleme yoluyla vücudumuz su ve mineral kaybederken, ayran bu süreçte en önemli dengeleyicilerden biri olarak yardımımıza koşuyor. Ayran, vücudumuzun kaybettiği su ve mineralleri yenilerken, içeriğindeki elektrolitler sayesinde vücudumuzun sıvı dengesini koruyor. Bu sayede kendimizi daha zinde hissedebiliyoruz. Ayranın faydaları bunlarla da sınırlı kalmıyor; kemik ve dişlere iyi gelen kalsiyum ve potasyum, ayranın içinde bol miktarda bulunuyor. Bir vitamin ve protein deposu olan ayran, yoğurt kökenli olduğu için içerdiği bakterilerle bağırsakların düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Özellikle de probiyotik içerikli ayranlar, sağlıklı beslenmek isteyenlere öneriliyor. Vücut sağlığının korunmasına katkı sağlayan yararlı mikroorganizmalar olan probiyotikler, metabolizma için bir koruma kalkanı oluşturuyor.

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