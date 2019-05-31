Yaz geliyor, mantara dikkat!

Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, olası mantar hastalığına karşı oldukça faydalı yönlendirmelerde bulunurken, türleri hakkında da geniş bilgiler verdi.

Bakteriler gibi mantarlarda mikroorganizmalardır. Mantarlar özellikle dermatofit dediğimiz türleri keratin denilen derinin üst tabakası, saç ve tırnak gibi dokulara yerleşerek bu alanlarda hastalık oluşturmaktadır.

Mantar hastalıklarının oluşumuyla ilgili ana neden her zaman bir başka mantarlı dokudan bulaşmadır. Bu doğadan da kaynaklanabilir başka bir insandan da.

Özellikle yaz aylarında gerekli önlemlerin ihmaliyle mantar hastalığının bulaşması oldukça kolaylaşır. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerle, antibiyotik kullananlarda ve küçük çocuklarda mantar enfeksiyonu görülme sıklığı daha fazla olmaktadır.

Tinea pedis (ayak mantarı): Genellikle ayak parmaklarını tutan mantar hastalığıdır. Beyazlaşma, deride soyulma ve kaşıntı genel belirtileridir. Daha ilerlemiş vakalarda enfeksiyon görülebilir. Ayak mantarlarına dermatofit ya da candida denilen maya mantarı sebep olabilir. Genellikle insandan insana aynı terlik, çorap, ayakkabının giyilmesi ile, hamamlar ya da havuz gibi mekanlardan ya da askerlik süresinde uzun süre bot giyimi sırasında oluşabilir.