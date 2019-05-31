Yaz geliyor, mantara dikkat!

Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, olası mantar hastalığına karşı oldukça faydalı yönlendirmelerde bulunurken, türleri hakkında da geniş bilgiler verdi.
Bakteriler gibi mantarlarda mikroorganizmalardır. Mantarlar özellikle dermatofit dediğimiz türleri keratin denilen derinin üst tabakası, saç ve tırnak gibi dokulara yerleşerek bu alanlarda hastalık oluşturmaktadır.
Mantar hastalıklarının oluşumuyla ilgili ana neden her zaman bir başka mantarlı dokudan bulaşmadır. Bu doğadan da kaynaklanabilir başka bir insandan da.
Özellikle yaz aylarında gerekli önlemlerin ihmaliyle mantar hastalığının bulaşması oldukça kolaylaşır. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerle, antibiyotik kullananlarda ve küçük çocuklarda mantar enfeksiyonu görülme sıklığı daha fazla olmaktadır.
Tinea pedis (ayak mantarı): Genellikle ayak parmaklarını tutan mantar hastalığıdır. Beyazlaşma, deride soyulma ve kaşıntı genel belirtileridir. Daha ilerlemiş vakalarda enfeksiyon görülebilir. Ayak mantarlarına dermatofit ya da candida denilen maya mantarı sebep olabilir. Genellikle insandan insana aynı terlik, çorap, ayakkabının giyilmesi ile, hamamlar ya da havuz gibi mekanlardan ya da askerlik süresinde uzun süre bot giyimi sırasında oluşabilir.
Tinea korporis: Vücudun herhangi bir alanında meydana gelen mantar hastalığı ismidir. Vücutta mantar bir alandan kızarıklık, pullanma kaşıntı yakınmasıyla başlayıp çevreye doğru bir halka şeklinde yayılır. En sık kasıklar ve eller tutulur. Kasık mantarına “Tinea İnguinalis” denir.
Erkeklerde en fazla kasık, kadınlarda ise nemli bir bölge oluşturan göğüs altlarında görülmektedir. Kadınlarda göğüs altları ve çocuklarda bez bölgesinde candida dediğimiz maya mantarı sıklıkla etkendir.
Tinea kapitis (saç kıran): Kafa derisi yada saçları tutan mantar enfeksiyonudur. Özellikle çocuklarda görülür. İnsandan insana bulaşan tiplerinde genellikle saçların döküldüğü bir alan ve bu alanda hafif kızarıklık, pullanma oluşur. Saçlar çabuk ele gelir ve kısa sürede saçsız bir alan oluşur. Hayvanlardan bulaşan tinea kapitiste iltihaplanma çok fazladır. Kızarıklık belirgindir.
Onikomikoz: Tırnaklarda meydana gelen mantar hastalığıdır. Özellikle ayak tırnaklarında birinde yada hepsinde tırnak altında kalınlaşma, renk değişimi ya da çürük ağaç gibi tırnakta çabuk kopmalar olabilir.
El tırnakları daha az oranda tutulur. Ayak tırnaklarının tutulumu genellikle ayak mantarına eşlik eder. Bu enfeksiyonda da başkasının kullandığı terlik, ayakkabı ya da hamam, havuz, askerlik gibi ortamlar ya da çıplak ayakla dolaşma suçlanabilir. Ayrıca sakallarda yerleşen bir mantar türü olarak Tine barbae görülebilir.
Pitriasis versicolor: Vücutta beyaz yada sütlü kahve lekeler yapan bir mantar türüdür, sıklıkla yazın görülür.
Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog
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