Yaz geri geldi! Uzmanlardan kritik uyarı: Bu saatlere dikkat!

Uzmanlar Türkiye'yi etkilemesi beklenen yeni bir sıcak hava dalgası hakkında kritik bir uyarıda bulundu. Uyarıda, 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması gerektiği belirtilirken, birçok ilimizde hava sıcaklıkları 30'lu derecelerin üstüne çıkıyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde artış göstereceği belirtilirken, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar; 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre illerimizde bugün beklenen hava sıcaklıkları:

ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

BURSA: 33, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık.

EDİRNE: 35, Az bulutlu ve açık.

SAKARYA: 32, Az bulutlu ve açık.

DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 35, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 31, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 30, Az bulutlu ve açık.

KAYSERİ: 30, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 30, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 25, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık.

