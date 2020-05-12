Genellikle evde ya da bahçede yapılan işler gibi düşünsek de dışarıda bizi bekleyen arabalarımızın lastik değişimi de her mevsim yapılması gereken rutin işlerden biridir. Özellikle evde kaldığımız ve araştırmak için bol zamanımızın bulunduğu bu tarz günlerde yaz lastikleri birçok kişi tarafından araştırılmaya ve değişiklikler yapılmaya başlandı bile. Eğer siz de aracınızın lastiğini değiştirmek için bu sayfaya geldiyseniz, tam da doğru yerdesiniz! Sizler için son zamanların en çok tercih edilen yaz lastiklerini inceledik. Siz buradaki lastikler arasından seçiminizi yapın ve lastikleriniz size ulaşana kadar da kış lastiklerinizi saklamak için deponuzda yer açın. Birçok yaz lastiğini bir arada görmek ve fiyat karşılaştırmak için ise hemen tıklayın! Uzun Süreli Kullanım: Goodyear Eagle Sport 175/65R14 82H Yaz Lastiği Yaz şartlarında yolu iyi kavrama özelliği ile ön plana çıkan Goodyear Eagle Sport, en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Spor otomobiller, sedanlar, couplar gibi geniş araba yelpazesinde kullanıma imkan veren bu lastikler asimetrik bir tasarıma sahip. Direksiyonun tepkilerine en iyi şekilde karşılık vermek için dişli kaburgalar ve omuz blokları figürlerine sahip olan lastik yapısı aşınmayı engelliyor. Goodyear Eagle Sport’un iç yapısı ise Eagle Race lastik formlarındaki özelliğe sahip. Bu sayede sürüş kalitesi yüksek hızla birleşiyor ve ortaya kusursuz bir form çıkıyor. Hız endeksi 210 km/s, yük endeksi ise 82 kg olarak ölçüldüğünü de belirtelim. Yakıt verimliliği sağlayan ve düşük frenleme mesafesi özellikleri ile öne çıkan GoodYear Eagle Sport 2018 yılında piyasaya çıkmasına rağmen bu yıl da en çok satın alınan yaz lastikleri arasında.

Güç ve Dayanıklılık: Michelin Primacy 4 205/55R16 91V Yaz Lastiği Lastik denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri elbette Michelin oluyor. Kendisinin yaz lastiği modellerini incelediğimizde ise 2019 yılında piyasaya sürülen Michelin Primacy’nin ön planda olduğunu görüyoruz. Olağanüstü yol emniyeti özelliği ile dikkatleri üzerine çeken bu lastik, uzun süre kullanılsa dahi Evergrip teknolojisi sayesinde güvenli sürüş özelliğini korumaya devam ediyor. Ancak elbette lastik bakımlarını aksatmamak gerektiğini belirtelim. Binek otomobil ve SUV model araçlar için tavsiye edilen Michelin Primacy’nin maksimum hızı 240 Km/s, maksimum ağırlığı ise 91 kg olarak ölçülüyor. Lastik tabanında bulunan aşınma göstergesi ise adeta sürücüsüne değişim zamanını haber veriyor. Lastiğin yol tutuşunu güçlendiren sırt desenleri aynı zamanda 68 dB dış sesi ile gürültüsüz bir kullanım vaad ediyor. Olağanüstü Çekiş Gücü: Falken 205/55 R16 91V Ziex ZE310 Ecorun Yaz Lastiği Sportif sürücülerin sevdiği lastik modellerinden biri ise 2018 yılında Falken’in ürettiği Ziex ZE310 Ecorun oluyor. Bu lastikle daha konforlu ve daha emniyetli bir yolculuk yapmanızı hedefleyen Falken, adaptif sabit basınç (ACP) teknolojisini kullandığı bu lastik ile yön stabilitesini arttırıyor ve aşınmanın eşit gerçekleşmesini sağlayarak lastiğin ömrünü uzatıyor. Lastiğin yol temasını güçlü kılan 3 kanallı yapısı ile hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımlarda güvenli bir sürüş vadediyor. Japonya merkezli bir şirket olan Falken’in mühendisleri tarafından geliştirilen Nano 4D bileşimi ise lastiğin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Avrupa Birliği standartlarına göre üretilen Falken Ziex ZE310 Ecorun, ıslak zeminlerde frenleme mesafesini oldukça kısaltan ürün modeli sayesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini istediği gibi kurmasına yardımcı oluyor.