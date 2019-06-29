Yaz okulu kayıtları uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları yoğun talep üzerine 5 Temmuz Cuma gününe kadar uzatıldı. 3 ders sınavı hakkı olan; ancak bu hakkından vazgeçerek yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 1 Temmuz Pazartesi günü Saat: 09:00’da kadar yaz okuluna kayıt yaptırabilecek.

Müjdeyi Rektör Çomaklı verdi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun talep üzerine AÖF yaz okulu kayıtları 5 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır” dedi. Çeşitli sebeplerden dolayı kayıt yaptıramayanlar için yeni bir fırsat anlamına gelen bu açıklama, öğrenciler arasında heyecan uyandırdı.

Açıköğretim Sistemi yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere; bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan öğrencilere; dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Kayıtlar, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı, “Yaz Okulu Kayıt” linkinden yapılabilecek.