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Yaz sıcaklarında aileler dikkat! Sarılık masum değil! Uzmanlar uyarıyor: "Sarılıkta erken tanı önemlidir"

Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, özellikle yaz aylarında artan sıvı kaybı (dehidratasyon) riskine dikkat çekerek yenidoğan sarılığı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Sarılığın, bebeklerde ciltte ve gözlerde sararma şeklinde başladığını belirten Doç. Dr. Öktem, erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı. Gecikmiş müdahalelerde, sarılığın özellikle beyin gibi hayati organlarda birikerek ciddi fonksiyonel sorunlara yol açabileceğini belirtti. Detaylar haberimizde...

Yaz sıcaklarında aileler dikkat! Sarılık masum değil! Uzmanlar uyarıyor: "Sarılıkta erken tanı önemlidir"

Yenidoğan sarılığı, ciltte sararma ve göz kürelerinde sarılık şeklinde başlar. Eğer zamanında müdahale edilmezse, özellikle beyin gibi organlarda birikerek fonksiyonel sorunlara yol açabilir” dedi.

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Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, yenidoğan sarılığı konusunda ailelere bilgiler vererek, dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Doç. Dr. Öktem, yenidoğan döneminde sarılığın erken tanısının hayati önem taşıdığını belirterek, özellikle yaz aylarında artan dehidratasyon riskine karşı aileleri uyardı.

"YENİDOĞAN SARILIĞINDA ERKEN TANI ÖNEMLİ"

Yenidoğan sarılığının, vücutta bulunan alyuvarların içindeki hemoglobin proteininin parçalanması sonucu ortaya çıkan bilirubin maddesinin kanda yükselmesiyle oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Öktem, bu durumun özellikle ciltte ve gözlerde sararma şeklinde kendini gösterdiğini belirtti. Doç. Dr. Öktem, “Yenidoğan sarılığı, ciltte sararma ve göz kürelerinde sarılık şeklinde başlar. Eğer zamanında müdahale edilmezse, özellikle beyin gibi organlarda birikerek fonksiyonel sorunlara yol açabilir” dedi.

"YAZ AYLARINDA EKSTRA ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKİYOR"

Yenidoğan sarılığı konusunda özellikle yaz aylarında ekstra özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Öktem, “Sıcak havalarda dehidratasyon riski artıyor. Bu nedenle bebeklerin düzenli olarak beslenmesi, yeterli anne sütü alması ve kontrollerin aksatılmaması hayati önem taşıyor. Aileler sarılık belirtilerini iyi gözlemlemeli. Sararmanın göz aklarında veya vücutta hızla yayılması durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor” dedi.

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"BESLENME YENİDOĞANLARDA KRİTİK ROL OYNUYOR"

Yenidoğan sarılığında anne sütü ile düzenli beslenmenin önemine değinen Doç. Dr. Öktem, “Anne sütü bebeği hem hidrasyon açısından destekler hem de bilirubinin safra yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bebeğin yeterli miktarda beslenmesi, sarılığın şiddetini azaltabilir. Anne sütü haricinde şekerli su gibi ek sıvıların verilmesi zararlı olabilir. Bu tür sıvılar bebeklerde tuz dengesini bozarak komplikasyon riskini artırabilir” dedi.

"AĞRISIZ TEŞHİS İÇİN TRANSKUTAN BİLİRUBİN CİHAZLARI KULLANILIYOR"

Sarılık şüphesi olan bebeklerde hızlı ve ağrısız teşhis için transkutan bilirubin cihazlarının kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Öktem, bu cihazların kan almadan cilt üzerinden ölçüm yaptığını belirtti. Doç. Dr. Öktem, “Gelişen teknoloji sayesinde cilt üzerine dokundurulan transkutan cihazlarla, kandaki bilirubin seviyesini hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçebiliyoruz. Ancak değerin yüksek çıkması durumunda serum bilirubin seviyesini kan testiyle doğruluyoruz” dedi.

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"FOTOTERAPİ TEDAVİSİ İLE SARILIĞA MÜDAHALE"

Tedavi yöntemlerinden biri olan fototerapi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Öktem, bu yöntemin mavi ışık kullanarak bilirubini suda çözünebilir hale getirdiğini dile getirdi. Doç. Dr. Öktem, “Fototerapi, yenidoğanlarda sarılığı tedavi etmek için en sık kullandığımız yöntemlerden biridir. Mavi ışık altında ciltte biriken bilirubini çözerek vücuttan hızlıca atılmasını sağlıyoruz” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sarılık yenidoğan bebek
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