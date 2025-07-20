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Yaz sıcaklarında hamilelere uyarılar! Uzman doktor: "Erken doğum tehdidi oluşabilir"

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hamileler için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Göktuğ Alakuş, yaz aylarında hamilelerin sıvı kaybı, halsizlik, baş dönmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Yaz sıcaklarında hamilelere uyarılar! Uzman doktor: "Erken doğum tehdidi oluşabilir"

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Göktuğ Alakuş, hamilelik sürecinde sıcak havaların anne ve bebek sağlığını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Yaz sıcaklarında hamilelere uyarılar! Uzman doktor: "Erken doğum tehdidi oluşabilir" 1

"ERKEN DOĞUM TEHDİDİNE VARAN HALLER GÖREBİLİYORUZ MAALESEF"

Alakuş, yaptığı açıklamada, "Gebelerimiz özellikle bu sıcak havalarda birçok problem yaşayabiliyorlar. Mevsim normallerinin üstünde seyrediyor çünkü havalar. Doğal olarak gebelerimizde bir ısı artışı, dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı ve bununla beraber de halsizlik, baş, dönmesi, bulantı, kusmaya varan erken doğum tehdidine varan haller görebiliyoruz maalesef. Bunun için de gebelerimize biz özellikle 2,5-3 litre günlük sıvı alımı öneriyoruz."

Yaz sıcaklarında hamilelere uyarılar! Uzman doktor: "Erken doğum tehdidi oluşabilir" 2

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Alakuş, "11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz özellikle ama dışarıya çıktıkları saatlerde de özellikle giysilerini pamuklu ve açık renkli giysiler tercih ederlerse bununla beraber de şapka kullanımı çok önemli. Güneş kremi, özellikle yüksek faktörlü güneş kremleri öneriyoruz. Daha doğal içerikli gebelere uygun güneş kremleri öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaz sıcaklarında hamilelere uyarılar! Uzman doktor: "Erken doğum tehdidi oluşabilir" 3

"YAZ SICAĞI ANNELER İÇİN KABUSA DÖNÜŞEBİLİYOR"

Alakuş, elektrolit kaybını önlemek adına ayran veya soda tüketilebileceğini belirterek, "Onun dışında fazla şekerli, fazla tuzlu, fazla baharatlı gıdaları önermiyoruz kesinlikle. Daha hazmı kolay, daha lif oranı yüksek gıdalardan öneriyoruz hastalarımıza. Sıvı kaybı özellikle hem anneyi hem de bebeği etkiliyor doğal olarak. Çünkü bebekte de sıvı kaybı bebekte taşikardiye sebep oluyor, kalbinin hızlı atmasına sebep oluyor, erken doğumu tetikleme ihtimali de mevcut. Bu yüzden aslında basit gibi görünen bir yaz sıcağı anneler için maalesef ki kabusa dönüşebiliyor. Bu yüzden bu basit önlemleri çok dikkat etmelerini öneriyoruz. Herhangi bir halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı veya bebeğin hareketlerinde azalma gibi şikayetleri de olursa mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyoruz. Gebelerimiz özellikle bu sıcak havalarda çok dikkatli olmalarını kendilerini ve bebeklerin sağlıklarını önceleyerek hareket etmelerini öneriyoruz" dedi.

Yaz sıcaklarında hamilelere uyarılar! Uzman doktor: "Erken doğum tehdidi oluşabilir" 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gebelik hamile kadın sıcak çarpması yaz ayları
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