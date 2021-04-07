'Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar kapanacak mı?' soruları cevap buldu

Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Pandemi sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında tarihler değişmişti. İlk dönemde eğitim uzaktan yapılırken vaka sayılarındaki azalmayla beraber yeniden yüz yüze eğitime geçilmişti. Peki yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar kapanacak mı?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik sorulan soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." şeklinde konuştu.

Karneler ile ilgili olarak ise Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." dedi.

