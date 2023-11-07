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Yaz tatilinde hayatı kabusa döndü! İlkokul öğrencisi Metehan, boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, lösemi olduğunu öğrendi

07.11.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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İlkokul öğrencisi 7 yaşındaki Metehan Doğanay, boğaz ağrısı, ateş ve halisizlik şikayetleri nedeniyle ailesiyle birlikte hastaneye başvurdu. Yapılan tektiklerde küçük Metehan için lösemi teşhisi konuldu. Tedaviye hemen başlanırken, küçük çocuğun kemoterapi tedavisine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Metehan'ın doktoru Doç. Dr. Turan Bayhan, çocukluk çağı lösemi hastalığının çok sık görülen kanser hastalıkları arasında olduğunu söyledi.

Yaz tatilinde hayatı kabusa döndü! İlkokul öğrencisi Metehan, boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, lösemi olduğunu öğrendi

Yaz tatili için gittiği Tokat Erbaa'daki anneannesinde rahatsızlanan 7 yaşındaki Metahan Doğanay boğaz ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik yaşadı. Ailesi tarafından en yakın hastaneye getirilen küçük Metahan, burada yapılan ilk teşhislerde lösemi olabileceği şüphesine rastlanılmasıyla, ailesi tarafından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde Metehan'a lösemi tanısı konuldu.

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KEMOTERAPİ ALMAYA BAŞLADI

Kemoterapi almaya başlayan Metehan'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Hastane odasında tutkunu olduğu Galatasaray'ın maçlarını izleyen Metehan, en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyledi. Metehan, futbolcu Mauro Icardi'nin kendisini hastanede ziyaret etmesini de çok istediğini belirtti.

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"YILLIK GÖRÜLME SIKLIĞI, 100 BİNDE 3 İLA 4"

Metehan'ın doktoru Doç. Dr. Turan Bayhan, çocukluk çağı lösemi hastalığının çok sık görülen kanser hastalıkları arasında olduğunu söyleyerek, "Yıllık görülme sıklığı, 100 binde 3 ila 4'tür. Bunların da büyük çoğunu bizim 'akut lenfoblastik lösemi' dediğimiz hastalığı oluşturmaktadır. Akut lösemiler hem 'akut lenfoblastik lösemi', hem 'akut miyeloid lösemi' olarak ikiye ayrılıyor. Büyük çoğunluğunu lenfoblastik lösemi oluşturuyor. Ama yine hastanemizde bu hastalıkların hepsini görebilmekteyiz nadir de olsa. Bu hastalar, tanı aldıktan sonra yaklaşık 2 yıllık bir tedavileri oluyor. Kemoterapi alırken birçok yan etkileri görebiliyoruz. Hızlı bir tedavinin başlaması, tedavinin başarısını tabii ki artırıyor" dedi.

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'ŞU AN İLİK NAKLİNE GEREK YOK'

Metehan'ın 'akut miyeloid lösemi' tanısı aldığını söyleyen Doç. Dr. Bayhan, "Bu löseminin daha da nadir olan bir tipi. Bu hastaların hepsine ilik nakli gerekmiyor. Bazı tiplerinde gerekli. Hastalık tekrar etmişse veya kötü mutasyonlardan birisi varsa; bu hastalara ilik nakli yapmak gerekir. Ama Metehan için şu an ilik nakline gerek yok. Tedaviye de güzel yanıt verdi. Bu şekilde tedavisini devam edeceğiz. Daha sonrasında ağızdan tedavilerle devam edeceğiz" diye konuştu.

(DHA)

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