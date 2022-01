Yaza düğünü olup çeyiz hazırlığına başlayanlar için eksiksiz bir alışveriş listesi

Sevdiğiniz kişiyle kuracağınız yuvanın temelini atmaya hazırlanırken sizi en çok yoracak uğraşlardan biri de şüphesiz çeyiz alışverişi. En özel gününüzün prens ve prensesi olmaya sayılı günler kalmışken iş yükünüzü azaltacak ve düğün hazırlıklarınıza katkıda bulunacak bir çeyiz alışveriş listesi hazırladık. Böylece ihtiyacınız olan tüm ürünlere listede bulunan linklerinden kolaylıkla erişebilir, çeyiz eksiklerinizi gönül rahatlığıyla tamamlayabilirsiniz. İşte yaza düğünü olup çeyiz hazırlığına başlayanlar için o eksiksiz alışveriş listesi!

1. Bu yemek takımlarıyla doğayı evinizde hissedin!

Çeyiz alışverişi denince hemen akla klasik 60 parça yemek takımı gelir. Fakat kahvaltı seti olarak da kullanılan ve 32 parçadan oluşan yeni modeller var. Doğayı sevenler için harika bir seçenek olan Porland Yemek Takımı adeta botanik bahçesini masanıza taşır. Sofralara eşsiz bir dokunuş katan yemek takımıyla kendinizi yemyeşil bir ormanda, doğayı dinlerken hayal edebilirsiniz. Hem yemek takımı hem kahvaltı seti olarak tercih edebileceğiniz ürünü; fırın, bulaşık makinesi ve mikrodalgada rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Modern ve şık tasarıma sahip, 32 parçadan oluşan Porland Yemek Takımı'nı detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. 'Alt tarafı bir bornoz seti' deyip geçmeyin!

Yeni evlenen çiftlerin başına gelen sorunlardan biri, bornozların ilk yıkamadan sonra çekmesi ya da renginin solması. Bornoz satın alırken dikkat etmeniz gereken noktalar; kurulanırken suyu emmesi, pamuk ipliklerinden üretilmesi, yıkandıktan sonra çekme ve solma yapmaması olmalı. Neyse ki Elmira Textile 4 Parça Aile Bornoz Seti, bir bornozda olması gereken bütün özelliklere sahip. İki adet bornoz ve baş havlusundan oluşan takımın yumuşak dokusu, ikinizi de sizi sarıp sarmalayacak!

Lavanta ve gri renklerden oluşan Elmira Textile 4 Parça Aile Bornoz Seti için buraya tıklamanız yeterli.

3. Mutfağın olmazsa olmazı: Çatal, bıçak, kaşık seti!

Çatal, kaşık ve bıçak seti, her çeyizin olmazsa olmazı! Mutfakta size uzun yıllar eşlik edecek bir ürün arıyorsanız tercihinizi eşsiz tasarımıyla Jumbo'dan yana kullanabilirsiniz. 84 parçadan oluşan set, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılır. Paslanmaz çelikten üretilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen Jumbo Çatal Kaşık Bıçak Seti, mutfağınızda fark yaratır. Çeyizinizin klasik ürünlerden oluşmasını istemiyorsanız tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakan seti mutlaka incelemelisiniz.

Estetik duruşuyla masanıza çok yakışacak olan Jumbo 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti için burayı ziyaret edebilirsiniz.

4. Dantel işlemeli bir takım, çeyizinizde mutlaka olmalı!

Tabii ki bir de unutulmaz gecelere ,tatlı sabahlara vesile olacak gecelik ve sabahlık setiniz olmalı. Pek çok model arasından güzelliğinizi ortaya çıkaracak olan Perin Saten Gecelik'i sizin için seçtik. Saten kumaşı ile göz dolduran ve toplam 6 parçadan oluşan takımın içinde ihtiyacınız olan her şey var. Set, uzun gecelik, sabahlık, pijama ve şort takımı ile tüm ihtiyacınızı karşılar. Her bir parçayı farklı yerden alıp daha çok maliyete katlanmak yerine hepsine aynı anda sahip olma avantajından yararlanabilirsiniz.

Estetik duruşuna bayılacağınız modeli çeyizinizde görmek için buraya göz atabilirsiniz.

5. Şık tasarımın yeni adresi: Decostyle Elegance Cam Bardak Takımı

Yemek davetlerinizde veya günlük kullanımda tercih edebileceğiniz çeyiz setlerinden biri de bardak takımı. 61 parçadan oluşan benzersiz tasarımıyla Decostyle Elegance 12 Kişilik Cam Bardak Takımı, sürahiden meşrubat ve su bardağına kadar ihtiyaç duyulan ürünleriyle sizi memnun edebilir. Misafirlerinizi özenle ağırlamanıza yardım edecek olan takımın üzerinde zarif taş detayı yer alır. El yapımı olan ürün, bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak uzun ömürlü kullanım için elde yıkanması tavsiye edilir.

Decostyle Elegance 12 Kişilik Cam Bardak Takımı'nın çeyizinizde yer almasını isterseniz buraya tıklayabilirsiniz!

6. Kahve tutkunlarına özel, ikisi bir arada sunulan avantaj!

'Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane' atasözünde de belirtildiği gibi muhabbetin can damarı olan kahve, hemen herkesin sevdiği lezzetlerden biri. Hem lezzet hem hız bakımından farklılık yaratan Karaca Hatır Plus Kahve Makinesi'yle kahvelerinizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Türk kahvesi ve filtre kahve için ayrı hazneleri bulunan Karaca Hatır Plus, ideal demleme sıcaklığı ile lezzetli kahvenin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tek seferde 5 kişilik kahve yapabilen makine, çeyiz için en çok tercih edilen ürünler arasında.

Evinizin mis gibi kahve koktuğu sabahlara vesile olan Karaca Hatır Plus Kahve Makinesi'ni buradan satın alabilirsiniz.

7. Ev tekstilinde Fransız güpürü modası tüm hızıyla devam ediyor!

Geniş ilmeklerden oluşan ve iplik ya da ipekten yapılan güpür, diğer adıyla Fransız danteli olarak bilinir. Giyimden ev tekstiline kadar birçok alanda kullanılır. Gelin adaylarının ev tekstilinde en çok tercih ettiği ürünler arasında bulunan Çeyiz Diyarı Fransız Dantelli Lalezar Gelin Seti, sizin çeyizinize de çok yakışabilir. Yumuşak ve kadife dokusuna bayılacağınız ürünün pike etek kısmında Fransız dantel işlemeleri yer alır. 7 parçadan oluşan takım, makinede yıkanabilir.

'Bu özel tasarım benim de çeyizimde olmalı!' diyenleri ürünü incelemek için buraya davet ediyoruz.

8. Döküm tencerenizin lezzeti, yemeğe de geçer!

İştah açıcı yemekleri pişirmek için çeyizinizde mutlaka kaliteli bir tencere seti yer almalı. Eğer uzun ömürlü bir tencere tava seti arıyorsanız size hijyenik ve çizilmeyen doğal maddelerden üretilen Silver Döküm Tence Tava Takımı'nı önerebiliriz. Kimyasal içermeyen ve Amerikan Gıda Standartları'ına uygun olan takım, 10 parçadan oluşur. Seti; fırında, ocakta hatta ateşte bile kullanabilirsiniz. Ayrıca döküm tencereler, pişirme sıcaklığını muhafaza ettiğinden eşit ısıda pişen yemekleriniz daha lezzetli ve sağlıklı olur.

Bir döküm tence tava takımında daha ne olsun? Haydi, buyurun!

9. Gelin ve damat adaylarının dikkatine: Bu ütü yakmaz garantili!

Philips markasının PerfectCare PSG9050/20 Buhar Kazanlı Ütü'sü, dünyanın ilk ve tek kumaş algılayan Active Sense teknolojisine sahip. Yapay zeka, yerleşik bir kamera ve görüntü tanıma özelliği sayesinde kumaşı tanır ve taban sıcaklığı ile buhar derecesini sizi zahmete sokmadan kendi ayarlar. Ütüyü dalgınlıkla bir kıyafet üzerinde unutsanız bile dert değil çünkü tüm kumaşlar için yakmama garantisi taşıyan ürün, hızlı taban soğutma sistemini kullanarak kendini korumaya alır.

Her kullanımda 'İyi ki almışım' diye düşüneceğiniz Philips Buhar Kazanlı Ütü için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Hepa filtreli elektrik süpürgesi, alerjik bünye dostu!

Alerjik bir bünyeniz varsa sağlığınıza iyi gelecek bir öneriyle karşınızdayız, Miele Blizzard CX1 Cat&Dog Powerline Toz Torbasız Elektrikli Süpürge! Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam alanı için tasarlanan elektrikli süpürgenin güçlü hepa filtresi sizi ev tozu akarlarına, polenlere, bakterilere ve virüslere karşı korur. Havadaki tozları bile algılayan bu akıllı ev süpürme cihazı, tam 2 litre toz hazne kapasitesine sahip. Sessiz çalışarak muadillerine fark atman süpürgenin bir de kendi boyunuza göre ayarlayabileceğiniz teleskobik borusu mevcut.

Yerde toz bırakmayan Miele Elektrik Süpürgesi'yle tanışmak için buraya tıklayabilirsiniz.