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Yaza hazırlık! İstenmeyen tüylerinizden zahmetsiz kurtulun

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

İstenmeyen tüyler artık kadın, erkek herkesin problemi. Dermatolog Dr. Sevil Çatal, ağrısız ve acısız tüm kıl tiplerinden kalıcı olarak kurtulmanın mümkün olduğunu anlattı.

Yaza hazırlık! İstenmeyen tüylerinizden zahmetsiz kurtulun

Ağda, makine gibi tekrarlayan işlemler hem cilt yapısını bozarken hem de sonu gelmeyen bir zahmete sizleri sürüklüyor. Her seferinde çektiğiniz acı da cabası...

Pürüzsüz bir tene kavuşmak, cilt elastikiyetini bozmadan tüylerden kalıcı olarak kurtulmak Soprano Ice Platinium Buz Lazer Epilasyon teknolojisi ile mümkün.

Lazer epilasyon teknolojisi, kadın-erkek milyonlarca kişinin ortak sorunu haline gelen istenmeyen kıllara kalıcı çözüm getirmektedir. Ancak, etkili sonuç almada cihaz seçimi büyük önem taşımaktadır.

Cihazın diğer cihazlardan farkı 3 ayrı dalga boyunda da atış yapması göremeyeceği kıl tipi yoktur. En çikolata tenli hastalarımızdan en kaymak tenlilere kadar herkese dört mevsim uygulanabilir. Yüz dahil tüm vücut bölgelerine yapılır. 6 seansın sonunda kıllarda yüzde 70-80 oranında azalma görülür.

Buz Lazer Epilasyon, daha önceki epilasyon yöntemleri ile kıyaslandığı zaman uygulanma açısından bazı farklılıklar gösteriyor. Bu farklardan en belirgini; bacak bölgesi buz lazer epilasyon kıl köklerini yok ederken özel başlıklar sayesinde buz tutturma işlemi uygulanarak kişinin ne epilasyon sırasında ne de epilasyon sonrasında hiçbir ağrı ve acıyı hissetmemesi sağlanmaktadır.

Özellikle çalışan kadınların kasıtlı zaman problemleri, bacak bölgesi lazer epilasyon seansları ya yarıda kalmıştır ya da sürekli ertelenmiştir. Buz Lazer epilasyonda çok fazla bir zaman gerekmediği için insanlar artık vücut bakımlarını ertelemek zorunda kalmıyor. Ya da bronz tenlerde uygulanamayan epilasyonlar yaz dönemi başta olmak üzere, baharda açılmayı beklenen cilt tonları bu ertelemelerde de başrol oynamakta. Üstelik diğer lazerlerin mevsim koşulu olması da bir sıkıntı yaratırken Buz lazer epilasyonda yaz kış fark etmeksizin dört mevsim uygulanabilmektedir.

Dr. Sevil Çatal

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