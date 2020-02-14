Yaza hazırlık! İstenmeyen tüylerinizden zahmetsiz kurtulun

Ağda, makine gibi tekrarlayan işlemler hem cilt yapısını bozarken hem de sonu gelmeyen bir zahmete sizleri sürüklüyor. Her seferinde çektiğiniz acı da cabası...

Pürüzsüz bir tene kavuşmak, cilt elastikiyetini bozmadan tüylerden kalıcı olarak kurtulmak Soprano Ice Platinium Buz Lazer Epilasyon teknolojisi ile mümkün.

Lazer epilasyon teknolojisi, kadın-erkek milyonlarca kişinin ortak sorunu haline gelen istenmeyen kıllara kalıcı çözüm getirmektedir. Ancak, etkili sonuç almada cihaz seçimi büyük önem taşımaktadır.

Cihazın diğer cihazlardan farkı 3 ayrı dalga boyunda da atış yapması göremeyeceği kıl tipi yoktur. En çikolata tenli hastalarımızdan en kaymak tenlilere kadar herkese dört mevsim uygulanabilir. Yüz dahil tüm vücut bölgelerine yapılır. 6 seansın sonunda kıllarda yüzde 70-80 oranında azalma görülür.

Buz Lazer Epilasyon, daha önceki epilasyon yöntemleri ile kıyaslandığı zaman uygulanma açısından bazı farklılıklar gösteriyor. Bu farklardan en belirgini; bacak bölgesi buz lazer epilasyon kıl köklerini yok ederken özel başlıklar sayesinde buz tutturma işlemi uygulanarak kişinin ne epilasyon sırasında ne de epilasyon sonrasında hiçbir ağrı ve acıyı hissetmemesi sağlanmaktadır.