Kadınların yaz aylarında en çok tercih ettiği giyim ürünlerinden biri olan elbiseler, sıcak havalarda rahatlık sunar. Hem şık hem uygun fiyatlı bir elbise arayan biriyseniz doğru yerdesiniz. İşte, karşınızda yaza şık ve retro girmek isteyenler için 200 TL altı klasik elbise önerileri...

1. DeFacto Volan Detaylı Yazlık Mini Elbise ile yaza muhteşem bir giriş yapın

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DeFacto Volan Detaylı Yazlık Mini Elbise, size muhteşem bir yaz stili vadeder. Ürünün etek uçlarındaki volan ve kollarındaki balon detayı, görünümünüze şıklık katar. Dizin üzerinde sonlanan mini kesimi, sizi çok daha etkileyici gösterir. Kaliteli kumaşı sayesinde ürün, teninize nazik dokunuşlar yaparak size üstün bir konfor vadeder. Relax fit yapıya sahip elbise, yaz aylarının vazgeçilmez bir parçası olur. 2 farklı renk seçeneği olan ürünü ister topuklu ister spor ayakkabılar ile kombinleyerek çeşitli şekilde giyebilirsiniz.

2. Sade ve şık: TRENDYOLMİLLA Siyah Askılı Örme Elbise

TRENDYOLMİLLA Siyah Askılı Örme Elbise, hayranlık yaratan tasarımı ile çok daha iddialı bir stilin kapılarını aralar. Ürün, slim kesimiyle vücudunuzu sarar ve böylece görünümünüzü zirveye taşır. Elbisenin halter yakasına eşlik eden ince askıları, omuzları açıkta bırakarak etkileyici görünmenizi sağlar. Asimetrik mini kesimi, iddialı tarzınızı gözler önüne serer. Etek ucundaki beyaz renkli detay, siyah ile zıtlık oluşturan bir uyum yakalar. Polyester ve elastan içerikli süprem kumaşı sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlayan ürün, yaz aylarının favori parçası olmaya aday!

3. Leopar deseni sevenlere: Koton Leopar Desenli Elbise

Koton Leopar Desenli Elbise, iddialı ve modern tarzı ile yaz aylarına damga vurmak için sizi bekliyor! Leopar desenin hâkim olduğu ürün, şık tasarımıyla göz kamaştırır. Günlük kullanım, arkadaş buluşmaları ve özel davetlerde size kusursuz bir stil vadeder. Uzun kollu tasarımıyla etkileyici görünen Koton markalı elbise, mini kesimiyle bacak boyunuzun daha uzun gözükmesini sağlar. V yaka kesimli klasik görünümlü tasarımı ile ürün, gündelik kullanımlardan şık yemeklere kadar tercih edilebilir. Elbisenin yumuşak kumaşının teninizde bıraktığı his, cildinize rahatsızlık vermez.

4. Basic görünümden vazgeçmeyenler için: UNV COLLECTION Kadın Bisiklet Yaka Fitilli Kısa Kollu Mini Elbise

UNV COLLECTION Kadın Bisiklet Yaka Fitilli Kısa Kollu Mini Elbise, siyah rengin asaletini spor görünümle birleştirir. Bisiklet yaka ve kısa kollu tasarlanan ürün, basic görünüm vadederek rahat kullanım imkânı tanır. Elbisenin mini oluşu, bacaklarınızın daha uzun gözükmesini sağlar. Vücudunuzu sararak hatlarınızı ortaya çıkarmasına rağmen elbisenin %95 pamuk, %5 elastan içeren kumaşı, yaz sıcaklarında sizi terletmez. Beyaz renkli spor ayakkabılar ve gold renkli takılarla kombinleyebileceğiniz elbiseyi, isterseniz topuklu ayakkabı ve basit bir topuzla iddialı şekilde kombinleyebilirsiniz. Basic elbise arayan biriyseniz bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

5. Derssity Kadın Yazlık Vintage Mini Elbise ile enerjinizi yükseltin

Derssity Kadın Yazlık Vintage Mini Elbise, mavi ve beyaz renkli desenli tasarımı ile yaz aylarının enerjik havasını tarzınıza taşır. Ürünün süper yumuşak ve rahat kumaşı, teninizin gün boyu nefes almasını sağlayarak konforlu bir deneyim sunar. 3 farklı renk seçeneği bulunan elbise, düğmeli tasarımı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilir. Derssity markalı ürünün cepleri; ihtiyaç duyduğunuz anahtar, kart, para gibi küçük şeyleri yanınızda taşımınıza yardımcı olur. V yakası ile modern bir stil sunan elbiseyi ister plajda sandalet veya şapka gibi aksesuarlarla ister arkadaş buluşmalarında topuklu ayakkabı, gözlük gibi aksesuarlarla giyebilirsiniz.

6. Hem şık hem rahat: Armonika Kadın Gri Çizgi Desenli Fırfırlı Kolsuz Elbise

Armonika Kadın Gri Çizgi Desenli Fırfırlı Kolsuz Elbise, mavi renk üzerine beyaz çizgili desenli kumaşıyla kendinizi âdeta bir sahil kasabasındaymış gibi hissettirir. Ürünün sıfır kol kesimi ile etek uçlarındaki fırfır detayı, yaz kombinlerinize kusursuz bir şıklık katar. Armonika markalı elbisenin midi boy kesimi, özgürce hareket etmenizi destekler. İster plajda ister şehir hayatında tercih edebileceğiniz ürün, %100 viskon kumaşla üretilir. Tarzınıza göre ayakkabı, gözlük ve şapkalar ile elbiseyi tamamlayarak çok daha şık ve konforlu bir görünüme merhaba diyebilirsiniz.

7. Joweechy Kısa Gündelik Elbise ile baş döndürücü görünün

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Joweechy Kısa Gündelik Elbise, yaprak motifli kumaşı ve fresh görünümü ile cool bir görünüm sunar. Ürünün incecik askıları ve mini kesimi, daha uzun ve iddialı görünmenizi sağlar. Yumuşak, kaliteli ve kırışmaz özellikli kumaşı, kullanım kolaylığı sunar. İnce ve hafif dokusu sayesinde üzerinizdeki varlığını hissetmeden rahatça hareket edebilirsiniz. Ayarlanabilir spagetti askılarıyla elbise, vücut formunuza göre uygun hâle gelir. Siz de Joweechy markalı mini elbiseyi dilediğiniz aksesuarlar ile kombinleyerek ister plajda isterseniz de günlük kullanımda giyebilir, nefes kesen bir tarz oluşturabilirsiniz.

8. Kırmızı olsun beş kuruş fazla olsun: Moodist Çiçek Desenli Düğmeli Viskoz Kırmızı Elbise

Kırmızı rengini sevenler, sıradaki ürünümüz tam size göre! Moodist Çiçek Desenli Düğmeli Viskoz Kırmızı Elbise, floral desenleriyle tarzınıza sıcak bir dokunuş katar. Elbisenin önde bulunan düğmeleri, ürünü rahat şekilde giyip çıkarmanıza olanak tanır. Yazın kavurucu sıcaklarını elbisenin incecik dokuma kumaşı sayesinde hissetmezsiniz. V yaka ve yarım kol kesimi ile yaz akşamlarında da giyilebilen ürün, spor ayakkabılar veya sandaletler ile kombinlenebilir. Siz de maxi boy elbiseleri giymeyi seven biriyseniz bu ürünü daha detaylı inceleyebilir, sepetinize ekleyebilirsiniz.

9. Adome Cepli Yazlık Elbise ile gün boyu rahatlık sizinle

Şık görünürken aynı zamanda rahatlığından hiçbir zaman ödün vermeyen kadınlar, Adome Cepli Yazlık Elbise'yi tercih edebilir. Modern ve basic tasarımıyla hayranlık uyandıran ürün, derin V yakası ile etkileyici görünümünüzü zirveye taşır. Elbisenin yüksek salınımlı incecik kumaşı, yaz sıcaklarında rahat etmenizi sağlar. Oval kesimli etek uçlarındaki fırfır detayı, kombininizi hareketlendirir. İki yanında yer alan cepleri, işlevsel bir kullanım sunar. Günlük yaşantınızda, arkadaş buluşmalarında veya yaz akşamlarında giyebileceğiniz bu ürün ile kusursuz kombinler oluşturarak tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz.

10. Pastel tonları sevenlere: Bunu Gönder Kadın Krem Basic Cepli Penye Elbise

Bunu Gönder Kadın Krem Basic Cepli Penye Elbise, şık tasarımı ile alımlı bir tarzın kapılarını aralar. Yuvarlak yaka ve kısa kollu model, stilinize modern bir görünüm kazandırır. Slim kesimiyle vücudunuzu saran ürün, hatlarınızın tüm güzelliğini ortaya çıkarır. Elbisenin dizin biraz üzerinde biten midi kesimi, sizi her zamankinden çok daha havalı gösterir. Bel bölgesinde bulunan kuşak detayı, belinizin ince görünmesini sağlar. Yumuşacık kumaşı sayesinde gün boyu rahat şekilde hareket etmenize olanak tanır. Yan tarafında yer alan cep tasarımı, elbiseye modern bir hava katar.