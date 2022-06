Yaza uygun ve stilinize şıklık katacak vintage çanta kombin önerileri

Nostaljik dokuları, renkleri ve formlarıyla vintage parçalar her döneme damgasını vuruyor. Giysiden ayakkabıya, aksesuardan çantaya kadar her yerde karşımıza çıkan vintage ürünler, sıra dışı tasarımlarıyla çok seviliyor. Sade kombine eklendiğinde bile tüm dikkatleri çeken vintage parçaların en çok tercih edilenlerinden birisi: çantalar. Sırt çantaları, seyahat ve okul için çok uygunken; küçük boyutlardaki omuz çantaları, daha şık ortamlarda kullanıcısına eşlik edebiliyor. Desenli, desensiz, büyük, küçük, şık veya spor her tarz için harika ürünleri sizler için seçtik. Vintage severleri çok mutlu edecek, yaza uygun ve stilinize şıklık katacak birbirinden güzel vintage çantalarla karşınızdayız!

1. Kısa yürüyüşlerde ve hafta sonu kaçamaklarında sırt çantaları imdadınıza yetişiyor

Yaz aylarında hem uzun hem kısa süreli tatillerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz, şık ve vintage bir çanta arıyorsanız bu ürüne bayılacaksınız! Kalitesinin ve şıklığının yanında oldukça da kullanışlı olan sırt çantası, gezileriniz sırasında size eşlik edebilecek türden. Old Cotton Cargo New Moritanya Suya Dayanıklı Mumlu Kanvas Sırt Çantası, kaliteli mumlu kanvas kumaşı sayesinde suya karşı oldukça dayanıklı. Ayarlanabilir omuz askısı, üst kısmında bulunan taşıma sapı ve birden fazla cep yapısı ile oldukça kullanışlı olan ürünü yakından incelemeye ne dersiniz?

2. Küçük boyutlardaki el işlemeli çantalar hem şık hem kullanışlı

Yazın şort ve elbiselerinizde severek kullanabileceğiniz cep telefonu, cüzdan, anahtar gibi küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz minik bir çanta arıyorsanız Cappadocia Vintage El Yapımı Hakiki Gerçek Deri Omuz Postacı Çantası'na göz atmak isteyebilirsiniz. İşlemeleri ve rengiyle vintage tarzınıza kolayca uyum sağlayabilecek ürün ile yaz aylarına damganızı vurabilirsiniz. Yuvarlak kesimli formuna eklenen eski tarzdaki tokası ile oldukça sevimli bir model. Açık taba rengiyle tasarlanan eskitilmiş deri kumaşı sayesinde daha dikkat çekici hâle gelen omuz çantası, günlük hayatınızda vazgeçemediğiniz çantalar arasına girebilir. Tamamen el yapımı ve hakiki deriden üretilen bu omuz çantasını çok seveceğinize eminiz.

3. Postacı çantalarının modası yıllardır geçmiyor

Daha sade ve klasik model çanta arayanlar için harika bir ürün inceliyoruz! Postacı formundaki çantalar; kolay kombinlenebilir ve omza takılabilir oluşu ile senelerdir yerini koruyup trend olmaya devam ediyor. Kindfox Hakiki Deri Çok Bölmeli Kadın Postacı Çantası, gerçek deri kumaştan üretilen hem kaliteli hem uzun yıllar kullanabileceğiniz dayanıklılığa sahip. 4 adet fermuarlı bölmesine ek olarak iç kısmında 1 adet daha fermuarlı cebi bulunan ürün, her türlü eşyanızı taşıyabileceğiniz türden. Kaliteli iç astarı sayesinde uzun ömürlü olan çantanın ayarlanabilir omuz askısı, kullanıcısına kolaylık sağlıyor.

4. Tarzını ortaya koymak isteyenler için sıra dışı tasarımlı iddialı bir çanta önerimiz var

Dikkat çekici ve iddialı parçalar kullanmaktan çekinmiyorsanız size sıra dışı tasarıma sahip çanta önerimiz var! Bir döneme damgasını vuran plak şeklindeki çantalarla bu yaza havalı bir giriş yapabilirsiniz. Kayrakarakutu Plak Çanta El Yapımı Vintage Vegan PLAKÇ10, geniş iç hacme sahip oluşunun yanında plak şeklindeki tasarımıyla oldukça dikkat çekici. Ürünün ilgi çekici tasarımına ek olarak ayarlanabilir kol askısı kullanım kolaylığı sunuyor. Hem çapraz şekilde takarak hem omzunuza alarak kullanabileceğiniz bu çantayı günlük tarzınıza ekleyerek farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Çantanın her iki yüzünde gerçek plakların bulunması ve el yapımı olması onu çok daha farklı kılıyor.

5. Vintage tarzı spor görünümle birleştirmek isteyenleri de unutmadık!

Sıradaki önerimiz spor şıklığından ve rahatlıktan vazgeçemeyenler için. İster okulda veya seyahatlerde ister sokakta kullanabileceğiniz vintage bir çanta istemez misiniz? Kitaplarınız, giysileriniz ya da laptop gibi eşyalarınızı yanınızda taşıyabileceğiniz Cappadocia Suya Dayanıklı Kanvas Postacı Küçük Sırt Çapraz Askılı Günlük Omuz Çantası tam size göre! Ürünün suya dayanıklı ve pamuklu kanvas kumaşı, hem konforlu hem dayanıklı bir kullanım sağlıyor. Birden fazla cebi ile eşyalarınız için harika bir seçenek olan ürün, açık kahve rengiyle oldukça şık görünüyor.

6. Aksesuar tercihlerinde de sadelikten yana olan kişiler buraya!

Vintage görünüm günlük omuz çantalarında da artık moda! Her gün kullanabileceğiniz sade bir çantayı günlük kıyafetlerinizde kolayca kombinlemek istemez misiniz? Cappadocia Vintage 3286 Lonia Kadın Kanvas Günlük Omuz Çantası Çok Bölmeli Pamuklu El Tote Hobo Çantası, arka yüzünün kaplamalı olmasıyla su itici özelliğine sahip. Kalın kanvas kumaştan üretilen omuz çantası, rengi ve tasarımı ile dikkat çekiyor. Ürünün iç kısmında bulunan gözlerine cüzdan, telefon ya da anahtar gibi kişisel eşyalarınızı koyabilir, bu sayede çantayı güvenli şekilde kullanabilirsiniz. Hafif ve nefes alabilir yapısıyla konfor sağlayan ve kaliteli oluşuyla uzun yıllar kullanabileceğiniz bu çantayı çok beğeneceksiniz.

7. Son zamanların modası küçük çantalara eklenen vintage desenlere bayılacaksınız

Özellikle son iki senenin vazgeçilmez aksesuarlarından biri de minik kol çantaları. Minimal tasarımları ve şıklıkları ile yaz kış severek kullanılan omuz çantalarına eklenen vintage desen ve dokuları çok hoş görünüyor. Didosbag Vintage Brown Çanta, sahip olduğu koyu kahverengi vegan deri kumaşı ile oldukça dikkat çekici! Minik boyutlarıyla sevimli olan üründe cüzdan, telefon, anahtar gibi küçük eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Çapraz kumaş dokulu deseni ile sizi kendine hayran bırakan çantayı günlük tarzınızda kullanabileceğiniz gibi, yaz akşamlarında elbiseler ve sandaletlerle de kombinleyebilirsiniz. Mom jean ve oversize gömleklerle çok daha çekici hâle getirerek ilkbahar aylarında da kullanabilirsiniz.

8. Etnik desenler vintage parçalarla birleştiğinde çok daha nostaljik oluyor

Eskitilmiş kumaşlara eklenen etnik desenler, vintage aksesuarları başka boyuta taşıyor. Çok daha farklı ve sıra dışı modelde çanta arayanlar için harika bir ürün önerimiz var! Minimal Maison Vintage Günlük + Laptop Sırt Çantası, 16 inç boyutundaki laptoplar ile kolaylıkla uyum sağlıyor. Laptop taşımak dışında günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünün ön yüzünde bulunan etnik desenli kumaşa bayılacaksınız! Vintage ve eski tarzdaki aksesuarları seven biriyseniz bir bakanın bir daha bakmak isteyeceği ve tüm gözleri üzerinizde toplayacak bu çantaya şans vermeye ne dersiniz?

9. İddialı görünüme sahip bir çanta arıyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre!

Son önerimiz özgün tasarımıyla sizi kendine hayran bırakacak bir ürün. Hakiki deriden üretilen Semiramis El Yapımı Hakiki Crazy Deri Vintage Taba Önü At Motifli Postacı Çanta, 28 cm x 24 cm x 8 cm boyutlara sahip oluşuyla günlük kullanıma oldukça uygun. Özellikle taba renkli sandalet ve beyaz elbiselerle kombinlendiğinde inanılmaz bir şıklık yakalayacağınız çantanın ayarlanabilir sapı, kullanım kolaylığı sağlıyor. Özellikle ön kısmında bulunan at figürlü işleme ile dikkatleri çeken hakiki deri çantayla iddialı ve özgün bir görünüm elde edebilirsiniz.