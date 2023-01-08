Yazar Yaşar Kaplan kimdir? Yaşar Kaplan kaç yaşında ve neden öldü? Başkan Şentop'tan baş sağlığı mesajı...

Yazar Yaşar Kaplan, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü. Almanya'da hayatını kaybeden Yaşar Kaplan'ın biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Yazar Yaşar Kaplan kimdir? Yaşar Kaplan kaç yaşında ve neden öldü? Yaşar Kaplan pankreas kanseri nedeniyle 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte ayrıntılar...

YAŞAR KAPLAN KİMDİR?

Niğde'de 1952 doğumlu Yaşar Kaplan, ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde aldı. Sonrasında İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü.

Birçok kurumda tercümanlık görevi yaptı. Demokrasi Risalesi adlı deneme kitabı nedeniyle 3 yıla yakın cezaevinde kaldı.

Kaplan, cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya'ya gidene kadar Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

İslamcı edebiyatın 1980'li yıllardaki ünlü isimlerinden biridir.

BAŞKAN ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Mustafa Şentop, Yaşar Kaplan'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri sarf etti: "Değerli yazar, fikir adamı Yaşar Kaplan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. İki ay kadar önce Almanya'da kendisini ziyaret etmiş, Türkiye hasretini görmüş ve dönüşü için hazırlıklar yapmıştık. İlahi plan farklıymış."

