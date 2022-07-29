HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yazıcı IP adresi nerede yazıyor? Yazıcı IP adresi nasıl öğrenilir?

Yazıcı IP adresi nerede yazıyor? Yazıcı IP adresi nasıl öğrenilir?

29.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazıcılar, hem evlerde hem de iş yerlerinde en çok kullanılan teknoloji cihazlarından biridir. Günümüzde pek çok kişi yazıcı kullansa da bazı önemli bilgiler hakkında çok fazla bilgi sahibi değil. Yazıcıları bilgisayara bağlamak için bir IP adresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu IP adresleri yazıcılarda çıkabilecek olası teknik arızalarda da kullanılmaktadır. Yazıcı IP adresi nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Yazıcı IP adresi nerede yazıyor? Yazıcı IP adresi nasıl öğrenilir?

İçindekiler

  • Yazıcı IP Adresi Nerede Yazar?
  • Yazıcı IP Adresi Nasıl Öğrenilir?

Yazıcıları bilgisayarlarda kullanmak için IP adresinin bilinmesi gerekmektedir. Çoğu kullanıcı yazıcı IP adresi öğrenme yollarına başvurmaktadır. Kablosuz ağa bağlı bir yazıcının IP adresini öğrenmeden bilgisayarlarda yazdırma işleminin yapılması mümkün değildir.

Yazıcı IP Adresi Nerede Yazar?

Yazıcı IP adresini bulmanın bir başka metodu ise komut satırı ile yapılan işlemdir. Komut satırı kullanarak IP adresini öğrenmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

• Bilgisayarınızda öncelikli olarak “Windows” tuşuna basınız.
• Karşınıza küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencerenin içerisindeki kutucuğa “CMD” yazıp, ardından “enter” tuşuna basınız.
• Karşınıza başka bir pencere çıkacaktır. Bu bölüme “netstat-r” yazınız. Ardından yine “enter” tuşuna basınız.
• Karşınıza yazıcının IP adresi bilgileri çıkacaktır.

Mac yüklü bilgisayarlarda yazıcının IP adresini bulmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

  • Yazıcı IP adresi sorgulama için ilk olarak “dock” üzerinden “sistem tercihleri” bölümünü açınız.
  • Ardından “yazıcılar ve tarayıcılar” kısmına tıklayınız.
  • Karşınıza çıkan ekranın sol kısmından IP adresini öğrenmek istediğiniz yazıcının üstüne tıklayınız.
  • Karşınıza bir ekran açılacaktır. Bu ekranda “konum” yazan bölümün hemen altında ip adresi bilgilerine ulaşabilmeniz mümkündür.

Yazıcı IP Adresi Nasıl Öğrenilir?

Yazıcıların IP adresleri toplam on iki rakamdan oluşmaktadır. Bu rakamlar herhangi bir yazıcıyı internet üzerinden bilgisayara bağlamak için kullanılır. Yazıcı IP adresi bulma için birçok yöntem mevcuttur. Aşağıdaki yöntemleri uygulayarak, yazıcınızın IP adresini kolay bir şekilde öğrenmek mümkündür.

Windows işletim sistemi tabanlı cihazlarda yazıcının IP adresini öğrenmek için takip edeceğiniz adımlar aşağıda yer almaktadır.

  • Bilgisayarınızdan “denetim masası” kısmına giriniz.
  • Ardından “donanım ve ses” kısmına tıklayınız. Sonrasında “aygıtlar” kısmına geçiş yapınız.
  • Aygıtlar kısmında “yazıcılar ve tarayıcılar” bölümü bulunmaktadır. Bu bölüme tıklayınız.
  • Karşınıza yazıcı listesi çıkacaktır. Bu listeden kullandığınız yazıcının adını bulunuz ve üzerine tıklayarak, “yönet” öğesini seçiniz.
  • Ardından “yazıcı özellikleri” kısmına geliniz. Karşınıza çıkan sekmelerde “genel” olan kısımda yazıcının ip adresini görebilirsiniz.

Bir diğer yöntem yazıcının ekranını kullanarak ip adresini bulmaktır. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

  • Yazıcı ekranında bulunan “anasayfa” düğmesine tıklayınız.
  • Ardından “menü” bölümüne geçiş yapınız.
  • Sonrasında “seçenekler” bölümüne ve hemen ardından “tercihler” bölümüne tıklayınız. Bu bölümde yazıcının ip adresini bulabilirsiniz.
IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni dönem başladı! İlk kez İstanbul Havalimanı'nda test edildiYeni dönem başladı! İlk kez İstanbul Havalimanı'nda test edildi
4 yaşındaki Merva her şeye tanık oldu: Ümit yaptı4 yaşındaki Merva her şeye tanık oldu: Ümit yaptı
'Seçim' teklifine yeşil ışık! Gözler o tarihte'Seçim' teklifine yeşil ışık! Gözler o tarihte
Anahtar Kelimeler:
ip adres yazıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Susuz yetişiyor, kilosu 100 lira!

Susuz yetişiyor, kilosu 100 lira!

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Yurt dışından getirip parçalayıp satıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Yurt dışından getirip parçalayıp satıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"

Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"

Eyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Eyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacak

İlginizi Çekebilir

Yanına bile yaklaşmayın: Verdiği zararı tahmin edemezsiniz

Yanına bile yaklaşmayın: Verdiği zararı tahmin edemezsiniz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.