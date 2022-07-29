Yazıcı IP adresi nerede yazıyor? Yazıcı IP adresi nasıl öğrenilir?

Yazıcıları bilgisayarlarda kullanmak için IP adresinin bilinmesi gerekmektedir. Çoğu kullanıcı yazıcı IP adresi öğrenme yollarına başvurmaktadır. Kablosuz ağa bağlı bir yazıcının IP adresini öğrenmeden bilgisayarlarda yazdırma işleminin yapılması mümkün değildir.

Yazıcı IP Adresi Nerede Yazar?

Yazıcı IP adresini bulmanın bir başka metodu ise komut satırı ile yapılan işlemdir. Komut satırı kullanarak IP adresini öğrenmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

• Bilgisayarınızda öncelikli olarak “Windows” tuşuna basınız.

• Karşınıza küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencerenin içerisindeki kutucuğa “CMD” yazıp, ardından “enter” tuşuna basınız.

• Karşınıza başka bir pencere çıkacaktır. Bu bölüme “netstat-r” yazınız. Ardından yine “enter” tuşuna basınız.

• Karşınıza yazıcının IP adresi bilgileri çıkacaktır.

Mac yüklü bilgisayarlarda yazıcının IP adresini bulmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Yazıcı IP adresi sorgulama için ilk olarak “dock” üzerinden “sistem tercihleri” bölümünü açınız.

Ardından “yazıcılar ve tarayıcılar” kısmına tıklayınız.

Karşınıza çıkan ekranın sol kısmından IP adresini öğrenmek istediğiniz yazıcının üstüne tıklayınız.

Karşınıza bir ekran açılacaktır. Bu ekranda “konum” yazan bölümün hemen altında ip adresi bilgilerine ulaşabilmeniz mümkündür.

Yazıcı IP Adresi Nasıl Öğrenilir?

Yazıcıların IP adresleri toplam on iki rakamdan oluşmaktadır. Bu rakamlar herhangi bir yazıcıyı internet üzerinden bilgisayara bağlamak için kullanılır. Yazıcı IP adresi bulma için birçok yöntem mevcuttur. Aşağıdaki yöntemleri uygulayarak, yazıcınızın IP adresini kolay bir şekilde öğrenmek mümkündür.

Windows işletim sistemi tabanlı cihazlarda yazıcının IP adresini öğrenmek için takip edeceğiniz adımlar aşağıda yer almaktadır.

Bilgisayarınızdan “denetim masası” kısmına giriniz.

Ardından “donanım ve ses” kısmına tıklayınız. Sonrasında “aygıtlar” kısmına geçiş yapınız.

Aygıtlar kısmında “yazıcılar ve tarayıcılar” bölümü bulunmaktadır. Bu bölüme tıklayınız.

Karşınıza yazıcı listesi çıkacaktır. Bu listeden kullandığınız yazıcının adını bulunuz ve üzerine tıklayarak, “yönet” öğesini seçiniz.

Ardından “yazıcı özellikleri” kısmına geliniz. Karşınıza çıkan sekmelerde “genel” olan kısımda yazıcının ip adresini görebilirsiniz.

Bir diğer yöntem yazıcının ekranını kullanarak ip adresini bulmaktır. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

Yazıcı ekranında bulunan “anasayfa” düğmesine tıklayınız.

Ardından “menü” bölümüne geçiş yapınız.

Sonrasında “seçenekler” bölümüne ve hemen ardından “tercihler” bölümüne tıklayınız. Bu bölümde yazıcının ip adresini bulabilirsiniz.



