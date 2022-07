Yazın sandaletsiz yapamayanlar için en çok satan gladyatör sandalet modelleri

Elbiseler, şortlar ve eteklerle oldukça hoş bir uyum yakalayan gladyatör sandaletler; şık tasarımları ile vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Bağlamalı modeli ile sadece bir ayakkabı değil, aynı zamanda da bir aksesuar görevi görüyor. Yaz aylarının favorisi olan en güzel gladyatör sandaletleri derledik. Gelin, birbirinden şık modelleri birlikte inceleyelim.

1. Asi ruhlu cesur kadınlara: Holibanna Kadın Roma Kesim Gotik Platform Sandalet

Sandaletler genel olarak kibar tasarımlara sahip olsa da farklı karakterleri yansıtan özelliklere sahip birçok model de bulunuyor. Bu modellerden biri de Holibanna Kadın Roma Kesim Gotik Platform Sandalet! Gladyatör sandalet, kalın tabanlı traktör tasarımı ve bant kısımlarındaki taşlarla asi, iddialı ve şık bir duruş sergiliyor. Özellikle jean şortlar ile harika bir uyum yakalayan bu model ile dikkat çekici kombinlere imza atabilirsiniz. Şık ve gösterişli bu sandalet için dolabınızda yer açmanızı öneririz. Böylece siz de asi ruhunuzu yansıtabilirsiniz!

2. DaphneSandals El Yapımı Hakiki Deri Kahve Gladyatör Sandalet ile parmak arası rahatlığından şaşmayın

Parmak arası terlik modası, yıllardır devam ediyor ve popülerliğini asla kaybetmiyor. Bunun sebebi ise tabii ki modellerin rahatlığı! DaphneSandals El Yapımı Hakiki Deri Kahve Gladyatör Sandalet de parmak arası modeli ile bu trende uyum sağlıyor. Deri malzemeden üretilen ve kahverenginin göz alıcı tonu ile tamamlanan gladyatör sandalet ile dişiliğinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Modelin bağcıklarını özensiz şekilde bağlayarak çabasız şıklık yakalayabilirsiniz. Gladyatör sandaleti mini elbiseleriniz, etekleriniz ve şortlarınız ile tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz modelle aynı renkte spor bir çantayı da tercih edebilirsiniz.

3. "Tarzımdan ödün vermem." diyenlere Jilberto Hakiki Deri Channing Toka Detaylı Fermuarlı Gladyatör Sandalet'i getirdik

Dikkat çekici olmak ve özgün tasarımları tercih etmek istiyorsanız bu model tam sizlik! Jilberto Hakiki Deri Channing Toka Detaylı Fermuarlı Gladyatör Sandalet, diz kapağının altına kadar uzanan kemer tasarımlı şerit detayları ile bambaşka bir görünüm yakalıyor. Hakiki deriden üretilmesi sayesinde her an rahatlık sunuyor. Modelin göz kamaştırıcı tasarımı ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri arasından zevkinize ve kombininize göre tercih yapabilirsiniz. Gladyatör sandaleti özellikle açık hava partilerinde kullanabilirsiniz. Böylece girdiğiniz her ortamda ışıl ışıl parlayabilirsiniz!

4. Kovboy ruhlu kadınlar, DERUKK-TY Gladyatör Sandalet'e bayılacak!

Kovboy çizmeleri geçmişten günümüze en popüler modeller arasında. Hemen hemen her kombin ile uyum sağlayabilen bu modeller, DERUKK-TY markası ile gladyatör sandalete dönüşüyor. DERUKK-TY Gladyatör Sandalet, püskülleri ve taşlı işlemeleri ile göz kamaştırıyor. Modelin ister plajda ister arkadaş buluşmalarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Gladyatör sandalet, özellikle kot şortlar ile harika bir uyum yakalıyor. Üstelik turkuaz renkli tişörtlerle de çok şık görünüyor. Kovboy ruhlu kadınlar, birçok kombine yakışacak bu joker parçayı kaçırmasın, deriz!

5. İster tatilde ister plajda: DaphneSandals El Yapımı Hakiki Deri Siyah Gladyatör Bodrum Sandaleti her yerde sizinle

Sandaletlerin daha çok tatil bölgelerinde ve plajlarda tercih edildiğini, şık ortamlar için uygun olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Oysa DaphneSandals El Yapımı Hakiki Deri Siyah Gladyatör Bodrum Sandaleti, fikrinizi tamamen değiştirecek! Bilek kısmındaki çift kemer detayı ile tasarımı tamamlanan sandalet, şık bir davette bile tercih edebileceğiniz modeller arasında. Parmak arası model, tamamen doğal deriden üretilir ve bu sayede kalitenin adresi olur. Yumuşacık tabanı ile konfor sunan gladyatör sandalet sayesinde tüm gün ayakta kalsanız bile yorulmayacaksınız! Modeli şık bir elbise ile tamamlayabilirsiniz.

6. Moda, Mango Hasır Gladyatör Sandalet ile ayaklarınıza geliyor

Mango'nun tasarım harikası ayakkabı modellerine bir yenisi de bu sandalet ile eklendi. Mango Hasır Gladyatör Sandalet, hasır alt tabanı ve bant kaplamalı modeli ile çok havalı bir model. Şık tasarımı ile özellikle yazlık elbiselere çok yakışır. Zamansız tasarımıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Rahatlığıyla ise vazgeçilmez tercihiniz olur. Gladyatör sandaleti yazlık elbiseler haricinde tiril tiril etekler ve renkli şortlarla da kombinleyebilirsiniz. Renkli boncuklardan oluşan bileklik ya da kolyeleri tercih edebilir, saçlarınızda havalı aksesuarlar kullanabilirsiniz.

7. Vintage bir sandalete ne dersiniz?

Vintage ürünler, gün geçtikte daha çok değer kazanıyor. Buna bağlı olarak gladyatör sandalet modelleri de vintage tasarımlar ile buluşuyor. Kadın Vintage Pu Deri Orta Topuklu Gladyatör Sandalet; alıştığımızın aksine parmak arası değil, önü açık düz bir tasarıma sahip. Geçmiş yıllardaki hafif dolgu topuk modasını da yakalayan ürün, bu sayede bacak boyunuzu daha güzel gösteriyor. Bileklerinizi nazik bir şekilde saran model sayesinde daha hoş bir görünüm yakalamak sizin elinizde. Eğer vintage vazgeçilmeziniz ise bu ürüne hemen göz atın!

8. Afilli Kalın Platform Delikli Önü Kapalı Açık Tokalı Yazlık Sandalet ile tanışmaya hazır mısınız?

Kafesli sandalet modelleri yine çok popüler! Özellikle traktör topukla bir araya geldiğinde göz kamaştıran bu modeller, iddialı bir stilin tamamlayıcısı. Afilli Ayakkabı markası da bu modaya hızla uyum sağlayarak kafesli gladyatör sandaleti sizlerle buluşturuyor! Modelin özellikle kot pantolonlar ile yakaladığı uyum, size harika bir görünüm sunuyor. 3-4 cm'lik topuk boyu ile bacaklarınızı daha uzun gösteriyor. Afilli Kalın Platform Delikli Önü Kapalı Açık Tokalı Yazlık Sandalet, bileklerin biraz üzerinde biten bir jean ve crop tişört ile bir araya geldiğinde yaza damga vuracak bir kombine kavuşacaksınız.

9. Bostini Özel Üretim Bohem Uzun Gladyatör Sandalet ile bildiğiniz tüm tasarımları unutun

Günlük hayatta sıkça karşılaşabileceğiniz modelleri listemizde tek tek sıraladık. Şimdi de sizleri tasarım harikası bir sandalet ile tanıştırmak istiyoruz. Bostini Özel Üretim Bohem Gladyatör Sandalet, rengârenk ve benzersiz bir görünüme sahip. Çılgın tasarımları sevenlere hitap eden modelin üretim aşamasında işçilik ön planda tutulmuş. Birbirinden farklı renklerdeki ponponları ile yaz aylarının keyif dolu enerjisini tamamlıyor. Model, diz boyunca uzanan şerit şeklindeki girdaplı renk cümbüşü ile yaza damgasını vuracak cinsten. Bohem bir ruha sahipseniz ve yeniliklere açıksanız aradığınız ürünü buldunuz!

10. Her daim parlamayı seven yıldızlara: AuthenticSandals Hakiki Deri Altın Gladyatör Kadın Bodrum Sandaleti

Işıl ışıl kadınların tercihleri, kombinlerine de yansıyor. AuthenticSandals Hakiki Deri Altın Gladyatör Kadın Bodrum Sandaleti de ışıltınızı zirveye taşıyacak bir ürün. Hakiki deriden üretilen sandalet, gold rengi ve parlak görünümü ile oldukça şık. Kafesli ve bilekleri saran kemer detayları ile oldukça modern. Elbise ve şortların altına giydiğinizde harika bir görünüm elde edebileceğiniz ürün, kaliteli deri kullanımı sayesinde maksimum konfora sahip. Rahatlığı sayesinde uzun yürüyüşlerinizde de vazgeçemeyeceğiniz bu sandalet, kombinlerinizi tamamlamak için sizi bekliyor. Ne dersiniz?