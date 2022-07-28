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  4. Yazıyı gören buraya geliyor! Her şey bedava: Bu serada ihtiyacı olan herkes sebze alabilir

Yazıyı gören buraya geliyor! Her şey bedava: Bu serada ihtiyacı olan herkes sebze alabilir

28.07.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’de yaşayan 66 yaşındaki Mecit Büyüksu, 10 sene önce kendi imkanlarıyla kurduğu serada ürettiği sebzeleri bedavaya dağıtıyor. Büyüksu, Allah rızası için ihtiyacı olan herkese ücretsiz veriyoruz. İstediği yerden gelsin asla kimseden para almadan ücretsiz bir şekilde veriyoruz. İnşallah bu davranış daha da büyür ve her yerde vatandaşlarımız bu gibi seralar yaparak ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtırlar. Ben bu sebzeleri 10 yıldır herkese bedava dağıtıyorum'' dedi.

Yazıyı gören buraya geliyor! Her şey bedava: Bu serada ihtiyacı olan herkes sebze alabilir

İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan 66 yaşındaki Mecit Büyüksu, kendi arsasında kurduğu serada yetiştirdiği çok sayıda sebzeyi ihtiyacı olan vatandaşlara bedava dağıtıyor. Büyüksu, kendi imkânlarıyla kurduğu serada salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi sebzeleri yetiştirerek ücretsiz bir şekilde vatandaşlara dağıtırken, seranın girişine astığı ‘Bu serada ihtiyacı olan herkes sebze alabilir’ yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.
Yaptığı bu davranışla bölgede örnek bir vatandaş olarak bilinen Büyüksu, imkânlar sağlanması halinde daha büyük seralar kuracağını ve daha güzel hizmetler vereceğini belirtti.

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“BU SERAYA GELEN HERKES BEDAVA SEBZE ALABİLİR”

Allah rızası için bu işi yaptığını belirten Mecit Büyüksu, “Ben bu serayı 10 sene önce yaptım. Serada salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi sebzeleri yetiştirerek, Allah rızası için ihtiyacı olan herkese ücretsiz veriyoruz. İstediği yerden gelsin asla kimseden para almadan ücretsiz bir şekilde veriyoruz. İnşallah bu davranış daha da büyür ve her yerde vatandaşlarımız bu gibi seralar yaparak ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtırlar. Ben bu sebzeleri 10 yıldır herkese bedava dağıtıyorum. Bundan daha güzel bir sevap olacağını düşünmüyorum. Seram zaten beldemde, yani İran sınırında yer alıyor. Eğer devlet tarafından destek sağlanırsa daha büyük seralar kurar, en az 10 kişiye de iş imkânı sağlarım. Çünkü ben bu serayı kendi imkânlarımla kurdum. Bizim kış sert ve çetin geçtiği için sadece yaz ayları kullanabiliyoruz. Eğer kış seraları için imkânlar verilse beldeyi tarımla buluşturacağım” dedi.

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“ŞU DÖNEMDE KİMSENİN ALAMADIĞI SEBZEYİ, BU SERADA BEDAVA ALMAK MUTLULUK VERİCİDİR”

Örnek davranışından dolayı Mecit Büyüksu’yu tebrik eden Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, “Mecit Büyüksu 10 yıldır kendi imkanlarıyla seracılık yapıyor. Elde ettiği salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi ürünleri durumu iyi olmayan herkese ücretsiz bir şekilde veriyor. Bu kesinlikle büyük bir örnek teşkil ediyor. Bölgemizin seracılık için çok elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Yüksekova’yı inşallah tüm yönüyle tarımla buluşturacağız. Üretimin olduğu her yerde yaşam olduğunu görüyoruz. Şu dönemde kimsenin almadığı sebzeyi, Esendere beldesinde Mecit Amcamızın serasında bedava alabilmek mutluluk vericidir” diye konuştu.

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(İHA)

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