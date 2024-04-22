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Yazlığına girdiğinde neye uğradığını şaşırdı 'Şok içerisindeyim! Teker teker kesilmiş' Bu kadarını da ummadı

22.04.2024 10:25
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde altı ay üzerine yazlık olarak kullandığı evine giren vatandaş gördüğü manzara karşısında hemen polisi aradı. İddiaya göre, hırsızların girdiği evde hemen hemen her eşyaya zarar verildi. Hırsızların değerli eşyaları aldığını söyleyen vatandaş, "Bunlar büyük bir örgüt. Bunu bir insan yapamaz" dedi. Vatandaş "Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Yazlığına girdiğinde neye uğradığını şaşırdı 'Şok içerisindeyim! Teker teker kesilmiş' Bu kadarını da ummadı

Kayseri’de yaşayan Osman Karaburun Sivas’ın Gemerek ilçesinde yazlık olarak kullandığı evine gitti. Karaburun, evin kapısını açtığı anda neye uğradığını şaşırdı. Evin bir hayli dağıldığını gören Karaburun, gördükleri manzara karşısında hayretlere düştü.

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İddialara göre hırsızların girdiği evde neredeyse bütün eşyalara zarar verildi. Musluk başları söküldü, kanepeler kesildi. Bunu gören Karaburun, hemen polisi arayarak şikayette bulundu.

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Böyle bir vicdansızlık olamaz diyen Karaburun, hırsızların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini söyledi.

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“BU KADARINI UMMUYORDUM, MUSLUKLARIN BAŞLIKLARINA KADAR SÖKMÜŞLER”

Osman Karaburun, bütün eşyalara zarar verildiğini ifade ederek, “ Evimize hırsızlar girmiş. Evimizi talan etmiş. Bütün eşyalara zarar vermişler. Değerli eşyaları almışlar. Bunlar büyük bir örgüt. Bunu bir insan yapamaz. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. En kısa sürede bunu yapanı bulacaklar. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Oturma gurubu olsun buzdolabı olsun bütün eşyalara zarar vermişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim” dedi. (İHA)

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AW187442_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas hırsızlık yazlık
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