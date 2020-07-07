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Yazlık giysi alacakların dikkatine! Sıcaktan bunalmamak için bu kumaşları seçmelisiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaktan bunalan herkes serinleme yolları aramaya başladı. Evlerde klima, tatilde deniz sayesinde ferahlamaya çalışanlar için terletmeyen ve serin tutan kumaş türlerini derledik. Siz de bir sonraki alışverişinizde bu kumaşları tercih ederek bahar tadında bir yaz geçirebilirsiniz. İşte yaz için ideal kumaş türleri!

Yazlık giysi alacakların dikkatine! Sıcaktan bunalmamak için bu kumaşları seçmelisiniz...

Doğru kumaş türlerini seçtiğinizde yazın sıcacık günlerini çok daha konforlu geçirebilir ve yüksek oranda sentetik kumaşların sebep olduğu kızarıklık, pişik gibi problemlerden kurtulabilirsiniz. Haydi, muhteşem bir yaz için gerekli kumaş türlerini birlikte inceleyelim.

ŞİLE BEZİ

Zor bulunan ama bir o kadar da zor üretilen şile bezi, pamuktan dokunan incecik yapısı sayesinde üzerinizde yokmuş hissi yaratır. Genellikle tatil tarzına uyan model seçenekleri size biraz kısıtlı gelebilir ama serinliğinden vazgeçemeyeceksiniz. Sıklıkla beyaz renkte gördüğümüz şile bezi ürünler, gün geçtikçe farklı tarz ve modellerle de karşımıza çıkıyor.

KETEN

Erkekler için de çok geniş bir ürün yelpazesi sunan keten kumaşlar, her tarza ve her bütçeye uygun seçeneklerle satılır. Herhangi bir mağazada kolaylıkla bulabileceğiniz keten kumaşlar, özellikle gömlek kumaşı olarak çok tercih edilirler. Astar gerekmediği ve iç göstermediği için tesettür giyime uygun kumaşlardır.

TÜLBENT KUMAŞLAR

Yaygın olarak başörtülerinde kullanılan tülbent kumaşlar, yaz ayları için en ideal kumaşlar arasında. Diğer yazlık kumaşlara göre biraz daha ince olan tülbent kumaşlar, iç gösterebilirler. Bu sebeple, günlük kıyafetlerden çok plaj tarzında tercih edebilirsiniz. Özellikle, tülbent kumaştan yapılan plaj elbiselerini çok seveceksiniz.

KREP

Krep kumaşlar aslında dört mevsim için de uygun olabilir, önemli olan kumaşın gramajıdır. Hafif gramaja sahip krep kumaşlar, incecik bir yapıya sahip oldukları için yaz aylarında serin kalmanızı sağlarlar. Pamuk ya da yünden üretilen ince krep kumaşlar hava geçirgenliği sağladığı için güvenle kullanabilirsiniz. Polyester kumaştan üretilen krep kumaşlar bu etkiyi yaratamazlar. Koyu renkli krep kumaşlar iç göstermezler fakat açık renklerle birlikte astar kullanmak isteyebilirsiniz.

İPEK

Diğer kumaş türlerine göre biraz daha maliyetli olan ipek, doğal lif içeren bir kumaş olduğu için çok sağlıklıdır. Çoğu doğal kumaş gibi bakımı zor olsa da şık bir duruş sunar. Özellikle yaz akşamları için mükemmel bir tercih olan ipek, kaliteli ise zor kırışır. Spor tarzdan ziyade şık kombinlerde kullanılan ipeği, yaz mevsimlerinin özel günlerinde tercih edebilirsiniz.

POPLİN

İnce ve sık dokunmuş yapısıyla yaz aylarının favorileri arasında olan poplin kumaş, yumuşak dokusuyla meşhurdur. Her ne kadar nevresim ve çarşaf kumaşı olarak bilinse de, poplin kumaşlar kıyafetlerde çok kullanışlıdır. Kolay kırışan bir yapıya sahip olduğunu ve sık sık ütülemeniz gerektiğini de belirtelim.

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