Yazlık giysi alacakların dikkatine! Sıcaktan bunalmamak için bu kumaşları seçmelisiniz...

Doğru kumaş türlerini seçtiğinizde yazın sıcacık günlerini çok daha konforlu geçirebilir ve yüksek oranda sentetik kumaşların sebep olduğu kızarıklık, pişik gibi problemlerden kurtulabilirsiniz. Haydi, muhteşem bir yaz için gerekli kumaş türlerini birlikte inceleyelim.

ŞİLE BEZİ

Zor bulunan ama bir o kadar da zor üretilen şile bezi, pamuktan dokunan incecik yapısı sayesinde üzerinizde yokmuş hissi yaratır. Genellikle tatil tarzına uyan model seçenekleri size biraz kısıtlı gelebilir ama serinliğinden vazgeçemeyeceksiniz. Sıklıkla beyaz renkte gördüğümüz şile bezi ürünler, gün geçtikçe farklı tarz ve modellerle de karşımıza çıkıyor.

KETEN

Erkekler için de çok geniş bir ürün yelpazesi sunan keten kumaşlar, her tarza ve her bütçeye uygun seçeneklerle satılır. Herhangi bir mağazada kolaylıkla bulabileceğiniz keten kumaşlar, özellikle gömlek kumaşı olarak çok tercih edilirler. Astar gerekmediği ve iç göstermediği için tesettür giyime uygun kumaşlardır.

TÜLBENT KUMAŞLAR

Yaygın olarak başörtülerinde kullanılan tülbent kumaşlar, yaz ayları için en ideal kumaşlar arasında. Diğer yazlık kumaşlara göre biraz daha ince olan tülbent kumaşlar, iç gösterebilirler. Bu sebeple, günlük kıyafetlerden çok plaj tarzında tercih edebilirsiniz. Özellikle, tülbent kumaştan yapılan plaj elbiselerini çok seveceksiniz.